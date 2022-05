Tres escalones hacia el cielo

hacia el cielo de la Primera Iberdrola tiene un poquito de todos estos ingredientes. Suena a canción ya cantada, a trabajo ya realizado. Pero se mantiene el sueño muy vivo y, esta vez, no hay que mirar qué hacen las demás: lo tienen en sus manos. Si ganan lo que queda, son de Primera. Sin condiciones. Volvieron con la mueca torcida de Lezama tras haber logrado mantener la victoria hasta el minuto 84. El empate sabe peor cuando eres tú quien va por delante. Pero Osasuna sigue siendo el mejor equipo de la segunda vuelta de Reto Iberdrola y los duendes del calendario han querido que las dos últimas jornadas en casa sean frente a dos equipos que, de momento, pueden ascender. frente al Espanyol, está ya confirmado oficialmente, para este domingo a las 12:00 en El Sadar. Después de viajar a Barcelona para enfrentarse al filial blaugrana -otro equipo emergente que se está marcando un gran segundo tramo de liga-, el último test será de nuevo en casa, ante el SE AEM, ahora cuarto y con algunas opciones de ascenso (tiene 49 puntos, por 53 as rojillas y 55 el líder). Y, como el club reveló que si las rojillas se juegan algo en la última jornada, se da por hecho que será en El Sadar. El camino hacia la gloria no es perfecto. Hay baches, hay ganas de rendirse, hay momentos de resurgimiento, hay desilusiones, hay esperanza. El camino de Osasuna tiene un poquito de todos estos ingredientes. Suena a canción ya cantada, a trabajo ya realizado. Peroy, esta vez, no hay que mirar qué hacen las demás: lo tienen en sus manos.. Sin condiciones. Volvieron con la mueca torcida de Lezama tras haber logrado mantener la victoria hasta el minuto 84. El empate sabe peor cuando eres tú quien va por delante. Peroy los duendes del calendario han querido que las dos últimas jornadas en casa sean frente a dos equipos que, de momento, pueden ascender. El Sadar será testigo de los dos. El primero,, está ya confirmado oficialmente, para este domingo a las 12:00 en El Sadar. Después de-otro equipo emergente que se está marcando un gran segundo tramo de liga-,, ahora cuarto y con algunas opciones de ascenso (tiene 49 puntos, por 53 as rojillas y 55 el líder). Y, como el club reveló que si las rojillas se juegan algo en la última jornada, se da por hecho que será en El Sadar.

Quedan tres escalones. La distancia corta entre hoy y el final de temporada, el último fin de semana de mayo. La distancia abismal entre ser futbolista de Segunda (nueva categoría nacional unificada para los equipos que queden entre el segundo y el quinto), seguir o no en Reto Iberdrola (que ahora será la tercera categoría y para la que tendrán que pelear por mantenerse las situadas entre el sexto y el undécimo puesto) o subir a Primera Iberdrola (bienvenidas, por fin, al mundo profesional). Porque las jugadoras que ahora se sacan un dinerillo extra con el fútbol compatibilizan estudios, trabajos y colaboraciones con el club. Algunas acaban de llegar a este mundo desigual, pero otras llevan toda la vida, como la capitana Mai Garde, que debido a su lesión en el pie -fascitis plantar- no podrá, casi con toda seguridad, despedirse en el verde del equipo de su corazón.

EL FILIAL, A LA ESPERA PARA ASCENDER TAMBIÉN

Y por ella, por Mai, quieren sus compañeras lograr el ascenso, pero también por el fútbol femenino en general, tan denostado por quienes lo han dirigido y a la vez ocultado durante décadas. Y no hace falta irse muy lejos para tener pruebas de ello. Pero para esas personas que no querían ver a niñas, chicas, mujeres jugar al fútbol en Osasuna, doble ración de mal trago: el filial está a la espera de lo que hagan las mayores para subir a Reto Iberdrola. Hace jornadas que lo consiguieron. Llevan desde el 27 de marzo con el billete en el bolsillo, pero las jugadoras entrenadas por Mikel Bakaikoa no lo ratificarán hasta que termine la temporada. Si Osasuna asciende o bien a Primera Iberdrola (una única plaza) o a Segunda (entre el segundo y el quinto puesto), serán de Reto.

CAMINO DE LAS 6.000 Y ZONAS AGOTADAS

La llamada del equipo ha encontrado eco en la afición. Cinco días después de que salieran a la venta las entradas para el primer escalón, el partido contra el Espanyol, este domingo a las 12:00, mediada la tarde de este lunes, se habían superado las 5.500 entradas vendidas y será fácil que hoy se alcancen las 6.000. Hay que recordar que Osasuna tiene 20.124 socios, por lo que todavía hay muchos que no se han pasado por las oficinas (de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30) ni han adquirido su localidad a través del apartado específico de la web del club para la venta de entradas, hasta un máximo de seis por carné, para apoyar a las jugadoras rojillas en su vital choque ante el actual líder. El conjunto catalán resolvió el pasado sábado su encuentro ante el Zaragoza CFF por la mínima y obligó al equipo de Kakun Mainz a ganar en Bilbao para mantener el primer puesto. No fue posible por ese empate postrero, pero las navarras siguen dependiendo de ellas mismas para subir. ¿Quién lo habría imaginado en enero, a 12 puntos del liderato y en séptima posición?

Socios y miembros de 'Soy rojillo' tienen hasta este miércoles para poder acceder a El Sadar este domingo, al precio de 7 euros, 3 los menores de 18 años. A partir del jueves, se habilitará la venta para un público general que desde el club entienden será propenso a acudir a este partido aunque no vayan habitualmente a ver a Osasuna. Público familiar, le llaman. En este caso, tendrán tiempo hasta la hora del encuentro para comprar la entrada, que como todas en este encuentro serán sin numerar.

Las zonas del anillo cercano al campo son las más solicitadas. En Grada Lateral y Grada y Tribuna de Preferencia ya hay partes del estadio con las entradas agotadas. El récord está establecido en 10.250 espectadores, hace 3 años ante el Eibar. ¿Se logrará batir este domingo?