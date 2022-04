Espías en Tajonar

El miedo a los tentáculos de Lezama sobrevolaba el campo del primer equipo rojillo. Sin embargo, todo el despliegue tenía un motivo para nada relacionado con el periodo de fichajes. La entidad navarra es la anfitriona del VI Encuentro de Canteras de LaLiga y Osasuna abrió ayer sus puertas a los máximos responsables del fútbol base de los 41 equipos restantes que forman LaLiga. Un Lexus con el escudo del Athletic de Bilbao estaba aparcado este martes en la puerta de las instalaciones de Tajonar . A su lado, un Volkswagen Tiguan con la serigrafía de la Real Sociedad. Los curiosos que se acercaron en la soleada mañana a presenciar la vuelta a los entrenamientos de Osasuna hacían sus propias conjeturas. La foto de los vehículos, sobre todo el bilbaíno, circuló rápidamente por las redes sociales.. Sin embargo, todo el despliegue tenía un motivo para nada relacionado con el periodo de fichajes.y Osasuna abrió ayer sus puertas a los máximos responsables del fútbol base de los 41 equipos restantes que forman LaLiga.

En este sentido, el entrenamiento dirigido por Jagoba Arrasate y los suyos tuvo más espías que de costumbre. Osasuna trabajó con los ojos puestos en el próximo enfrentamiento liguero en Elche, pero también escondiendo las cartas ante tanto informador. Fue una sesión donde se trabajó la posesión y las carreras para finalizar con un partidillo. La gran noticia fue ver sobre el verde de Tajonar a toda la plantilla disponible. Esto no sucedía desde la segunda jornada liguera. Los cuatro días de descanso que disfrutaron los futbolistas sirvieron para comprobar que Kike García y Juan Cruz ya han superado sus problemas físicos. Jesús Areso también está apto, aunque sigue aumentando el ritmo de trabajo. Hasta el momento, las sensaciones no pueden ser mejores. No se descarta que pueda tener minutos este último mes de campeonato, aunque los técnicos le esperan para la próxima pretemporada. Hoy Osasuna aumentará su intensidad, en un ambiente más familiar.

Osasuna

La jornada de este martes también sirvió para confirmar que, tras cuatro días de vacaciones por la final de la Copa del Rey, todos los integrantes del primer equipo han vuelto sanos y sin ningún síntoma compatible con el coronavirus. Aunque el desarrollo de la pandemia ha permitido apostar por medidas más aperturistas, no se descartaba el hecho de que algún jugador volviera contagiado. Varios de ellos han aprovechado el último parón de la temporada para salir fuera de Navarra, e incluso visitar países europeos. Nacho Vidal, Oier, Unai García y Kike Barja se dejaron ver por Berlín; mientras que Darko se marchó con su familia a París.

HÉCTOR FONT VOLVIÓ A EL SADAR

La semana previa al encuentro frente al Elche en el Martínez Valero comenzó de forma atípica en Osasuna. El pasado lunes, El Sadar fue escenario de la presentación del VI Encuentro de Canteras de LaLiga. Ángel Alcalde, como director de Tajonar; Patxi Puñal, director técnico; y el futbolista del primer equipo David García representaron a la entidad navarra en un acto que contó con la presencia de Juan Florit, director de proyectos de cantera de LaLiga. La del lunes fue una tarde ajetreada en el feudo navarro. Más allá de los máximos responsables del fútbol base nacional, varios periodistas se dieron cita para cubrir el evento. Incluso comunicadores internacionales pudieron hacer sus preguntas de forma telemática.

La jornada continuó en El Sadar en la mañana de este martes donde las reuniones de trabajo se trasladaron a la Sala 1920. El presidente, Luis Sabalza, dio la bienvenida a los asistentes: “Osasuna es la casa de todas las personas que llevamos el trabajo de cantera en el corazón”. Fueron unas horas que sirvieron para compartir proyectos, ideas y una pasión común por el fútbol formativo. El principal objetivo de este evento patrocinado por LaLiga es “compartir experiencias o conocimientos de forma colectiva”, tal y como explicó Florit en su presentación. “Cada club tiene su propia cultura de fútbol base. Una de las premisas es romper esas barreras. Crecer desde un punto de vista colectivo para el beneficio individual”, argumentó.

Osasuna

La Sala 1920, ubicada entre Grada Preferente y Graderío Sur fue el escenario perfecto para las sesiones de trabajo. Entre las caras más conocidas estaba la de Héctor Font, exrojillo y ahora director de metodología del fútbol base en el Villarreal. El menudo centrocampista, que defendió la elástica rojilla, durante tres temporadas (desde 2006 hasta 2009) recordó su paso por Pamplona. El enclave del estadio fue fotografiado por los comunicadores que quedaron impresionados ante las vistas de un córner que la entidad navarra ha explotado para la celebración de este tipo de eventos. El anterior acontecimiento fue el pasado 29 de marzo, con motivo de la celebración de las Insignias de Oro, donde el ente presidido por Sabalza distinguió a 55 socios en una tarde que contó con la presencia de Juan Carlos Unzué.

Después de la apertura realizada por Sabalza, la cita prosiguió con una exigente agenda a desarrollar entre las 9.30 y las 19 horas. Los asistentes y medios de comunicación visitaron El Sadar y Tajonar. La entidad navarra aprovechó para presentar el proyecto “Método Tajonar” al resto de clubes.