Osasuna saca pecho de Tajonar

Los datos son objetivos, aunque cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Las habrá positivas, pero también negativas. Osasuna es el sexto equipo de LaLiga que más canteranos ha utilizado en las 32 jornadas que se han disputado hasta la fecha. Si se abre el filtro hasta las cinco grandes ligas de Europa (Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y España), el club navarro se sitúa en undécima posición. Un puesto a tener en cuenta cuando se compite con 98 equipos.

DN

Las estadísticas fueron publicadas este lunes por el Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES). Este organismo independiente se centra en la investigación y educación y tiene su sede en la localidad suiza de Neuchâtel. Según los datos, el Athletic de Bilbao lidera la clasificación con un 55,8% de los minutos jugados por canteranos. El segundo equipo es la Real Sociedad, con 43,9%. Cierra el podio el Celta de Vigo, con 41,2%. Entre equipos franceses y alemanes se cuela Osasuna en undécima posición. Siete de los quince primeros clubes son españoles. ¿Apuesta por la cantera real o problemas en las arcas?

La entidad presidida por Luis Sabalza saca pecho a nivel mundial. Casi el 30% de los minutos ligueros los han jugado canteranos de Tajonar. Representan 864 minutos de un total de 2.880 que se han disputado en las 32 jornadas en Primera División.

LAS CARAS VISIBLES: DAVID GARCÍA Y MONCAYOLA

En este sentido los navarros David García o Moncayola son las caras más visibles del proyecto encabezado por Jagoba Arrasate. Sin contar al guardameta Sergio Herrera, son los futbolistas de campo que más minutos han disputado esta temporada. El central de Ibero y una de las revelaciones de este curso ha completado un total de 2.746 minutos, un 95,3%. Por su parte el centrocampista de Garínoain suma 2.656 minutos, un 92,2%. Ambos son habituales en las formaciones del técnico de Berriatua.

Los datos confirman que son hasta diez jugadores formados en Tajonar los que han tenido participación esta temporada. Además de los citados anteriormente están Oier, Roberto Torres, Unai García, Kike Barja, Juan Pérez, Javi Martínez, Jesús Areso e Iker Benito. Además, a estos futbolistas podrían añadirse otros con paso por el filial como Barbero y Unai Dufur ya que, según la normativa de la UEFA, no son considerados canteranos al no haber cumplido la premisa de jugar, al menos, tres temporadas en las categorías inferiores teniendo entre 15 y 21 años. En el caso de Barbero, el delantero almeriense sí ha estado presente en tres temporadas con el Promesas, pero una de ellas no la disputó al completo ya que salió cedido al Almería en el mercado invernal.