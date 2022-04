El secreto de David García

El central de moda lo tiene claro y así lo manifestó durante el VI Encuentro de Canteras de LaLiga que organizó Osasuna en ¿Cuál ha sido la clave del éxito de David García ? Dentro de la dificultad que conlleva llegar al primer equipo de un club, muchos lo consiguen pero son pocos los que se mantienen.y así lo manifestó durante el VI Encuentro de Canteras de LaLiga que organizó Osasuna en El Sadar . “Osasuna resume mi vida. He vivido aquí desde los ocho años que llegué. Llevo casi 20. Los valores que me han transmitido los identifico con los que tengo también en mi familia. Durante todos estos años he crecido en el plano deportivo y personal. He vivido durante muchos años lo bueno y lo malo de Osasuna: descenso, ascenso y cuando el club estaba mal. A raíz de todo eso los canteranos nos juntamos y aunamos fuerzas. En Sabadell el panorama era muy negro, pero dos navarros conseguimos anotar gol. Me enorgullece haber ayudado a reflotar el club”.

El de Ibero confesó que no hay ningún secreto y apeló al trabajo: “No he sido el más talentoso y nunca destacaba en los equipos. Estaba en mi sitio sin alzar la voz, pero cada temporada que ascendía otros se quedaban atrás. El secreto es la constancia. Cuando algo iba mal había que aguantar y tirar hacia adelante. Por eso me identifico con valores como la humildad. Eso me ha llevado a estar en el primer equipo ocho temporadas”.

David García fue preguntado por un entrenador y compañero que le haya marcado. “Especial huella me dejó Mateo o Enrique Martín y ahora Jagoba Arrasate. He crecido con ellos desde joven y te ayudan a mejorar. Soy lo de hoy gracias a ellos. Compañeros están Oier, Roberto Torres, Miguel Flaño o el propio Patxi Puñal. Te identificas con ellos en la forma de ser y jugar”.

Para los periodistas que se dieron cita en El Sadar, el central navarro tiene similitudes con Pau Torres. El defensor del Villarreal rechazó ofertas para triunfar con el club de su vida y ahora disfruta de la recompensa. “Se ve que hay proyecto sólido del club para crecer y por eso renové para cinco temporadas. Todo eso marca al jugador y valora de dónde es y la filosofía del club. Cuando vives las cosas con tu familia lo sientes más. Ojalá vengan cosas positivas con este equipo”.

Como consejo, el central de Ibero se queda con uno: “Crecer y mejorar desde la humildad y compromiso. Eso hace dar lo mejor de uno mismo. No vale con llegar al primer equipo y decir ya lo he hecho todo. La clave es llegar y mantenerse en el primer equipo. Muchos jóvenes llegan, pero bajan. Osasuna está tratando de que, los que lleguen, se queden”.

¿Por qué nació el Encuentro de Canteras de LaLiga donde Osasuna es anfitrión?

El Sadar acogió este lunes una rueda de prensa enmarcada dentro del VI Encuentro de Canteras de LaLiga, del que Osasuna es anfitrión. El director de Tajonar, Ángel Alcalde; el director técnico, Patxi Puñal; y el jugador David García participaron en compañía de Juan Florit, director de proyectos de cantera de LaLiga. El evento cuenta con la presencia de los responsables de cantera de los equipos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank.

“Ls canteras españolas han sido referencia internacional, pero desde su propia casa. No había filosofía en torno a compartir experiencias o conocimientos de forma colectiva. Cada uno tenía su propia cultura de fútbol base. Uno de los objetivos es romper esas barreras. Crecer desde un punto de vista colectivo para el beneficio individual”, explicó Florit.

La temporada pasada el acto tuvo lugar en Villarreal. Uno de los últimos proyectos ha sido LaLiga ProPlayer: “Son becas para que los canteranos estudien en Estados Unidos. Igual no tienen rendimiento para dar el salto al fútbol profesional, pero sí tienen interés por estudiar. De esta forma compaginan ambas posibilidades”, expuso Florit, que se apoyó de varias diapositivas.

La crisis institucional que cambió al club

Ángel Alcalde es el máximo responsable de Tajonar. Ayer tuvo que presentar a los equipos que forman LaLiga cómo se creó una metodología de base para revitalizar el club. El germen se puso en Sabadell. “Osasuna genera su programa formativo a través de la crisis deportiva, judicial e institucional. Había una deuda difícil de sobrevivir con ella. Todo llega al límite cuando casi se produce el descenso a Segunda División B. El equipo se salva gracias a los goles de dos canteranos como David García y Javier Flaño. Lo hace tirando de idiosincrasia porque la plantilla era justa por la limitación económica. La temporada siguiente se sube a Primera División y eso sirve para oxigenar al club. Baja la deuda y se puede mirar adelante. Todo esto da forma al proyecto Tajonar 2017, donde se busca revitalizar al club. Volver a lo que era Osasuna y mejorarlo. El programa lo crean los propios técnicos de la casa. Faltan recursos y los 40 técnicos de las categorías inferiores le dan forma. Esta temporada nace el Método Tajonar, que se llevará a cabo las próximas cuatro campañas. Es una etapa de crecimiento y optimización de recursos”.

LA EXPERIENCIA DE PUÑAL

Patxi Puñal, director técnico, completó las palabras de Alcalde: “Sabemos el camino y cómo transitar por él. He llegado para intentar dotar de calidad algunos de los procesos con los criterios que me han dado los años en el fútbol. Nadie tiene la verdad absoluta”.

Este martes, reuniones en El Sadar y Tajonar

La Sala 1920 de El Sadar acogerá este martes las reuniones de trabajo de todos los responsables de cantera de los equipos de LaLiga. Habrá tiempo para conocer el estadio a fondo y también las instalaciones de Tajonar. Además, Osasuna tendrá reservado un espacio de tiempo como equipo anfitrión del encuentro para exponer al resto de clubes el Método Tajonar, el programa formativo de cantera que se implantó en Tajonar el pasado verano y que guiará los pasos de la entidad navarra en esta materia hasta 2024.

“Mañana -por este martes- os explicaré el ADN de Osasuna, de Tajonar. Lo rasgos innegociables que deben tener nuestros jugadores. Gorka Chocarro (responsable de metodología) contará cómo inculcarlo en nuestros jugadores y cómo llevarlo a la practica”, apuntó ayer Patxi Puñal.

Ángel Alcalde continuó con la exposición. “La clave es que los jugadores que llegan se mantengan. Hay que tener mucha paciencia en la base, que no suele haber. Que sigan ese camino porque los frutos llegarán. Lo importante es que todo el club vaya en la misma línea. El mayor ejemplo lo encontramos en el entrenador del primer equipo. Está dando pasos pequeños, pero los jugadores que llegan responden”.