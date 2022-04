Osasuna - Real Madrid: La noche mágica de El Sadar

Un Osasuna -Real Madrid se vende por sí solo. No hace falta leer la sinopsis para saber la magnitud de la película.. Cada osasunista tendrá su particular imagen en la mente al recordar los enfrentamientos. Desde el petardo de Buyo -por suerte no recordado estos días- hasta el rostro de Walter Pandiani al encararse con Cristiano Ronaldo. Los más jóvenes recordarán un nombre femenino, Filomena, que fue la borrasca protagonista del encuentro la pasada temporada.