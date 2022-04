Osasuna - Real Madrid: ¿será obligatorio el uso de la mascarilla en El Sadar?

¿Qué ocurre en los estadios de fútbol? Es la gran pregunta en la previa del La mascarilla dejará de ser obligatoria este miércoles , salvo en centros sanitarios, transportes y residencias. Las empresas decidirán si la usan. Se apela a la responsabilidad y se aconseja en espacios cerrados de uso público como centros comerciales o el cine.Es la gran pregunta en la previa del Osasuna -Real Madrid de este miércoles.

Desde hace semanas no hay protocolo de LaLiga y la normativa recae en Sanidad. Osasuna no va a poner ninguna norma específica al respecto, por lo que cada aficionado será libre para usar o no la mascarilla dentro del recinto deportivo.

LLAMAMIENTO A LA AFICIÓN

Coincidiendo con la visita del Real Madrid, Osasuna quiere que el estadio de El Sadar sea una olla a presión. Las entradas puestas a la venta duraron muy pocas horas y las localidades que han salido a la venta gracias a la cesión de los socios están volando, según aseguran desde el club. Se espera una gran entrada, a pesar de que el partido comenzará a las 21.30 horas.

Osasuna quiere aprovechar el buen momento deportivo que atraviesa. La entidad navarra ha puesto en marcha un llamamiento para que el aficionado acuda con la bufanda al campo. Hasta la hora del partido, el club publicará en sus perfiles sociales mensajes de jugadores del primer equipo para llamar a la hinchada en una noche mágica.