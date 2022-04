Osasuna - Real Madrid: El rugido de El Sadar

Desde el club calculan que puede darse una entrada histórica. Alicientes habrá de sobra, tanto dentro como fuera del campo. Las entradas que Osasuna puso a la venta con motivo de la visita del Real Madrid volaron en apenas horas. Las localidades habilitadas gracias a la cesión de abono de los socios también tienen una alta demanda. La hora, las nueve y media de la noche; y el día, un miércoles laboral, no serán obstáculo para que El Sadar muestre su mejor cara.. Alicientes habrá de sobra, tanto dentro como fuera del campo.

Para mejorar el acceso, se habilitarán ocho puertas que ya tienen adaptado el sistema de entrada biométrico que ha desarrollado la empresa dasGate. Más de 200 socios se han registrado en la plataforma y podrían entrar hasta 9.000. Frente al Alavés se realizó una prueba -satisfactoria- en la puerta 7.

En los prolegómenos, El Sadar será reconocido como mejor estadio del mundo en 2021. Será el propio Grzegorz Kaliciak, director de la web especializada Stadium DB, quien entregue el galardón a Luis Sabalza. La afición ya estará expectante antes del pitido inicial.

CON BUFANDA Y LA OPCIÓN DE SIN MASCARILLA

Osasuna quiere aprovechar el buen momento deportivo que atraviesa. La entidad navarra ha puesto en marcha un llamamiento para que el aficionado acuda con la bufanda al campo. Hasta la hora del partido, el club publicará en sus perfiles sociales mensajes de jugadores del primer equipo para llamar a la hinchada en una noche mágica. “Os animo a que vengáis que vuestra bufanda. Aúpa Osasuna”, insistió ayer el delantero Budimir. “Os animo a que vengáis con vuestra bufanda a El Sadar. Vamos a vivir una noche mágica. Aúpa Osasuna”, pronunció también el entrenador Jagoba Arrasate. El técnico de Berriatua hizo un llamamiento a la hinchada por la mañana en Tajonar. “Estoy convencido de que pueden ser determinantes porque sé cómo son los Osasuna-Real Madrid en El Sadar. Entiendo que nos van a llevar en volandas. En los momentos malos serán uno más para ese aliento que vamos a necesitar. Percibo a la gente de alrededor con muchas ganas de poder vivir ese partido sin piedras en la mochila. Nos lo hemos ganado. En ese aspecto tenemos que volar. Ir sin complejos y con la ayuda de la gente intentarlo. A mis jugadores no les puedo decir que tenemos que ganar al Real Madrid, pero sí intentarlo”.

Será el primer día donde la mascarilla dejará de ser obligatoria. ¿Qué ocurre en los estadios de fútbol? Es la gran pregunta en la previa. Desde hace semanas no hay protocolo de LaLiga y la normativa recae en Sanidad. Osasuna no va a poner ninguna norma específica al respecto, por lo que cada aficionado será libre para usar o no la mascarilla dentro del recinto deportivo.