Osasuna - Real Madrid: Maldini predice empate o triunfo rojillo y cita la noticia de Diario de Navarra

Julio Maldonado 'Maldini', comentarista deportivo de Movistar y Cope, ha actualizado este martes su canal de Youtube, 'Mundo Maldini', vaticinando una jornada más los resultados de la próxima cita del calendario. En esta ocasión, el popular analista se ha hecho eco de la noticia publicada el pasado 10 de abril por Diario de Navarra en la que se reflejaba su poco tino a la hora de acertar con los resultados de Osasuna. , comentarista deportivo de Movistar y Cope, ha actualizado este martes su canal de Youtube, 'Mundo Maldini', vaticinando una jornada más los resultados de la próxima cita del calendario. En esta ocasión,

"El otro día sacaron en Diario de Navarra una noticia sobre estos vídeos, porque llevo dos o tres días diciendo que creía que perdía Osasuna y nunca pierde. Yo me alegro mucho, porque es un equipo que me cae muy bien. Lo digo sinceramente. Y es cierto que está haciendo una temporada muy buena", dice Julio Maldonado en el vídeo.

EMPATE O VICTORIA ROJILLA

Sobre el duelo de este miércoles de Osasuna contra el Real Madrid , correspondiente a la jornada 33, el comentarista cambia su tendencia de las últimas semanas y ve a los de Arrasate como favoritos al triunfo o, como poco, con más posibilidades de empatar que de perder.

"Osasuna no se está jugando nada más que la honrilla, que no es poco ante el Real Madrid, que es un equipo que a los hinchas rojillos de Osasuna les gusta especialmente ganarle. Creo que el Madrid tiene que sacar un equipo alternativo en Pamplona, porque la semifinal de la Champions está a la vuelta de la esquina y es imposible que pierda esta Liga. Si yo fuera Ancelotti empezaría a darle bola a los Isco, Mariano... no pondría a Benzemá, porque se te lesiona y es un drama. Esto podría abrir las posibilidades. Lo que está claro es que no van a estar Kike García ni Torró y que vuelve Casemiro, pero ya digo que veremos si es titular. Creo que es un partido para que Osasuna al menos no lo pierda, porque creo que el Madrid no va a salir... ojo, que los que salgan van a salir con todo, pero quiero decir que creo que el Madrid no va a sacar a todos los titulares. Probablemente empate o triunfo de Osasuna", argumenta.