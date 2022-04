La mejor formación de Osasuna

Desde Lucrecio Luquin y Javier Castañeda hasta Oier Sanjurjo, Roberto Torres y David García. Desde los años 50 hasta la actualidad. Vivencias, recuerdos, anécdotas y alguna que otra broma de antaño. “Parece que nos hemos juntado a rememorar antiguas batallitas. Como si fuera la mili”, bromeó Javier Vicuña. Se formaron corrillos a escasos metros del antiguo Café Kutz, el germen de Osasuna. El tema central de las conversaciones versó sobre el actual momento deportivo del equipo. Todo fueron alabanzas por la situación clasificatoria e ilusión por aspirar a cotas mayores. Navarros de casa y navarros de fuera intercambiaron anécdotas en los minutos s previos a la proyección del documental. En la Plaza del Castillo se volvieron a juntar este lunes grandes nombres que han forjado la historia de Osasuna . La mascarilla no tapó las sonrisas de los protagonistas del documental ‘Yo jugué en Osasuna’.. Desde los años 50 hasta la actualidad. Vivencias, recuerdos, anécdotas y alguna que otra broma de antaño. “Parece que nos hemos juntado a rememorar antiguas batallitas. Como si fuera la mili”, bromeó Javier Vicuña. Se formaron corrillos a escasos metros del antiguo Café Kutz, el germen de Osasuna. El tema central de las conversaciones versó sobre el actual momento deportivo del equipo. Todo fueron. Navarros de casa y navarros de fuera intercambiaron anécdotas en los minutos s previos a la proyección del documental.

VALIENTE Y LUCHADOR

Durante una tarde, todos formaron en la misma alineación, en el mismo once valiente y luchador. Incluso Mikel Merino, actual jugadores de la Real Sociedad, que acompañó al acto a su padre, Miguel. El centrocampista de 25 años saludó efusivamente a los tres rojillos de la primera plantilla y conoció, gracias a su padre, a varios exjugadores de época en la entidad navarra. Merino vio todo el documental para revivir momentos del club de su ciudad y del que siempre ha mostrado simpatía, aunque ahora vista otros colores.

Poco después de la seis de la tarde, el salón principal del Nuevo Casino, escenario del Baile de la Alpargata sanferminero, abrió sus puertas para albergar la primera proyección de ‘Yo jugué en Osasuna’. El impulsor de la proyección, Iker Sesma, agradeció a los 33 protagonistas del documental -”viejas y no tan viejas glorias”- su participación en el mismo para entregarles a continuación una botella de vino y un logo de ‘Yo jugué en Osasuna’ de recuerdo.

Antes de iniciarse la proyección del documental, la veintena de exfutbolistas y futbolistas presentes -excepto, lógicamente, el txuri urdin Mikel Merino- posaron juntos en una foto que quizá dentro de otros cien años forme parte de un nuevo documental que rememore los dos siglos de existencia del club rojillo. Los veteranos, de pie, y los más jóvenes, agachados delante. Sólo José Manuel Echeverría, que se acomodó como los hacía para las fotos de los onces iniciales previas al partido, y Pablo Recalde, el segundo más veterano de los presentes tras Marañón con 86 temporadas a sus espaldas, aguantaron el tirón de los más jóvenes y se situaron en la parte baja de la composición.

Vicuña: "Para nosotros salvarnos es ir a la Champions"

Javier Vicuña tiene el privilegio de haber jugado con Osasuna en Tercera, Segunda y en la elite. “Todo lo que sea estar en Primera y, a falta de todos los partidos que quedan, para nosotros es la Champions. El equipo ya tiene los deberes hechos. Ahora hablando con antiguos compañeros hemos dicho que nos daremos cuenta de todo esto cuando pase el tiempo porque no es lo habitual. Lo habitual es salvarte en la última jornada”. ¿Europa? El exportero rojillo lo tiene claro. “Todos los puntos que vengan serán bienvenidos. Si se llega a Europa o no, ya se verá. Tiraremos el chupinazo de San Fermín igualmente. Solo hay que pensar en el siguiente partido”.

Luquin: "Osasuna todavía puede conseguir más"

Lucrecio Luquin defendió la portería rojilla en los años 60. “Osasuna está por encima de lo que muchos piensan, pero yo creo que se puede conseguir más y no hablo de Europa porque igual no interesa. Es difícil para un equipo modesto aguantar en dos o tres competiciones”. El de Dicastillo tiene claro cuál debería ser el objetivo de la entidad navarra de aquí a final de temporada: “Uno de los alicientes es que salga gente de la cantera, aunque si quitas jugadores buenos al Promesas será difícil que logre el ascenso. Hay que ganar todo lo que se pueda porque se ingresa más dinero por puesto”.

José Manuel Echeverría: "El instinto de un deportista es competir"

José Manuel Echeverría, el mítico Echeve, califica la temporada de forma con un rotundo “misión cumplida holgadamente, con partidos de sobra. Perfecta”. Para el extremo, “costó un poco sumar puntos, pero no ha habido rachas largas sin sacar puntos. Quizá no se le da el mérito que tiene conseguir la permanencia de forma tan holgada, algo a lo que no estamos tan acostumbrados”. De aquí al final de temporada, Echeve apuesta a que el equipo no va a dejarse llevar: “En el instinto de un deportista está siempre competir y ganar. Eso es lo más importante”.

Javier Castañeda: "El objetivo, más que la permanencia"

Javier Castañeda, el secante de Maradona, opina que “he visto muy bien al equipo en una Liga que es muy difícil. Todos queremos más pero ya se ve lo que cuesta ganar. Estar ahí arriba tiene bastante mérito”. El defensa valora positivamente asegurar la permanencia a estas alturas: “Estar salvado a falta de diez jornadas tiene un mérito muy importante”, considera, del mismo modo que cree que “la motivación a partir de ahora es la misma aunque la presión sea diferente. Los objetivos que se pueden marcar son superiores a la salvación, aunque ellos digan que es ésta”.

Lumbreras: "A ver qué pasa si se enlazan dos victorias"

Josemari Lumbreras, centrocampista rojillo y segundo de Arrasate en la Real Sociedad opina que “mantenerse es cada vez más complicado. Tuvieron, como el año pasado una mala racha, pero ahora están más solventes y más seguros y firmes”. Con la permanencia bajo el brazo, no renuncia a alcanzar objetivos mayores: “Osasuna, con la victoria del domingo, ha dado un paso definitivo. Vete a saber lo que puede pasar si enlazas dos victorias seguidas. No tiene que ser un objetivo, porque el único es la permanencia, pero si estás ahí se puede soñar con cualquier cosa”.

Miguel Merino: "Mejor puesto, más músculo económico"

Miguel Merino, el navarro de Leganés, considera que “Jagoba ha conseguido un grupo muy compacto. La temporada está siendo un éxito”. Cree que público valora el mérito de una permanencia tan temprada “pero siempre se quiere más. Es importante que el club se mantenga muchos años consecutivos porque le va a dar un músculo económico para afrontar otros compromisos y aspirar a ilusiones mayores”. Según el centrocampista, la motivación a partir de ahora por ir hacia arriba “tiene que salir del club y de los jugadores por demostrar lo que son”.

Valdo: "La motivación es disfrutar sin presión"

Valdo está satisfecho con la temporada rojilla: “Veo bien al equipo. Estoy contento de que lo hayan resuelto tan pronto para disfrutar ahora de los últimos partidos con tranquilidad: cuanto más arriba terminen, mucho mejor”. Que la salvación se haya conseguido tan rápido no significa que haya sido fácil: “Sí que se valora. Este año se ha conseguido muy temprano y a ver si el que viene se mejora y se puede mirar por cosas más importantes”. A partir de ahora, “la motivación debe ser disfrutar sin nervios y sin estar atenazados por los resultados. A disfrutar sin presión”.