Este martes Osasuna pondrá a la venta las entradas para el partido contra el Real Madrid

Este martes, 12 de abril, a partir de las 9.30 horas, comenzará únicamente en la web del club la venta de entradas para el encuentro ante el Real Madrid, que se disputará el próximo miércoles 20 de abril a las 21:30 horas en El Sadar, según ha informado Osasuna en un comunicado.

Dicha venta se realizará únicamente para socios y titulares del carnet 'Soy Rojillo' desde el martes 12 de abril hasta el domingo 17 de abril, mientras que desde el lunes 18 de abril a partir de las 9:30 horas, estará disponible para el público general. "Las oficinas no despacharán entradas, por lo que la compra únicamente se podrá realizar a través de la página web del club", señalan.

Los socios y titulares de ‘Soy Rojillo’ podrán comprar hasta un máximo de 2 entradas por carnet durante el período de venta anticipada a través del ‘Área del Socio’.

LA CESIÓN DE ABONOS SE ABRIRÁ ESTE MARTES

La cesión de abonos se abrirá también este martes a las 9:30 horas y permanecerá abierta hasta las 20:30 horas del miércoles 20 de abril. El socio adulto del que sea vendida la localidad percibirá el 50% del importe de la misma, mientras que el socio de otras categorías percibirá el 30%. Estos importes se irán acumulando hasta el final de la temporada, cuando el socio podrá elegir si quiere recibir un ingreso por el total de la cantidad acumulada o prefiere que se le aplique esa cantidad como descuento en la renovación del carnet de la próxima campaña.

LOS ABONOS INFANTILES NO SE PUEDEN CEDER A ADULTOS

El club recuerda que en este encuentro los carnets de categorías bonificadas (Sub-23, Sub-17, Sub-14, Txiki y +65) no son transferibles a personas de franjas de edad diferentes a las que figuran en el carnet. Únicamente es posible hacerlo cuando se trata de una jornada prevista en fin de semana y cuyo señalamiento finalmente se fija en viernes o lunes. No es el caso de este encuentro al tratarse de una jornada intersemanal ya prevista cuando se confeccionó el calendario. Por lo tanto no se permitirá el acceso y se sancionará a los socios que incumplan esta norma.

ASIENTOS PREMIUM A LA VENTA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

El club pondrá a la venta los asientos de la zona Premium ubicada en las dos primeras filas de los sectores 409 y 410 al precio de 200 euros por localidad. "Dichos asientos gozan de una excelente visibilidad en el centro de la grada. Estas localidades únicamente se podrán comprar escribiendo a socios@osasuna.es y tienen un precio para este encuentro de 200 euros por localidad", apuntan.

Estas entradas se venderán también desde el martes 12 de abril hasta el domingo día 17 de abril con preferencia para socios y titulares del carnet 'Soy Rojillo' y a partir de ese momento el resto del público tendrá acceso a la compra escribiendo también a dicha dirección de mail, donde se les indicará los pasos a seguir para finalizar la compra.

PRECIOS

Las entradas para este encuentro oscilan entre los 50 y los 80 euros.