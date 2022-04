Osasuna-Alavés. Victoria rojilla y partido feo. No es la primera vez que pasa. Los puntos suman igual. Ya son 41 en 31 jornadas, prácticamente todos contra rivales de la franja media-baja. Fiabilidad contrastada. El líder de los peores. Solo hay tres precedentes en lo que va de siglo con mejores registros. Son palabras mayores. Parece una situación que se ha normalizado desde que Arrasate dirige la nave. El objetivo se consigue con mucha antelación sin obviar que la exigencia haya sido máxima. Osasuna extiende sus raíces en Primera. Y llegados a este momento, se abren retos en el horizonte. Lo de dejarse llevar o caer en tierra de nadie es inaceptable. Y ahora, ¿qué hacemos?

A Jagoba le cayó la pregunta. Era de esperar atendiendo a lo que pueda estar pensando el aficionado, que tiene todo el derecho del mundo a ilusionarse y a hacer sus cuentas. Allá van. El quinto de la Liga va la Europa League y el sexto a la Conference League, una tercera competición europea recién creada. Así sería imposible. Pero si el Betis ganara la final de Copa al Valencia el 23 de abril, esas dos plazas serían para el sexto y para el séptimo al quedar entre los seis primeros. Se abriría una opción para Osasuna, que ahora estaría a cinco puntos, distancia con el Villarreal (por cierto, tiene el gol-average). Cuidado con eso.

Arrasate ya no cierra la puerta de todo, aunque mantenga ese tono realista de saber dónde pisa y más cuando los resultados contra equipos de la zona noble no suelen ser favorables. “Si ganamos al Valencia, podemos pensar en eso, aunque fuera de casa no hemos plantado cara en los últimos partidos. Tenemos que pensar que este triunfo nos dé energía para hacer una buena semana y tratar de competir en Valencia”. Y acababa con la idea inicial: “Si ganamos allí, quizá podríamos pensar en otra cosa”.

¿Qué tiene que perder Osasuna si se plantea este reto? Nada. En el club, hay voces al más alto nivel que respaldan el nuevo objetivo que se abre. Le quedan Valencia, Elche, Espanyol y Athletic fuera, y Real Madrid, Getafe y Mallorca en El Sadar. Hay de todo en el camino de aquí al 22 de mayo. Llegan un par de semanas que aclararán respuestas por la posible pelea por entrar en Europa. En esa Conference League, competición en la que están vivos en cuartos de final la Roma, el Marsella, Leicester, el PSV, el Feyenoord o el PAOK. ¿Se imaginan? Es un estímulo.

LA PRENSA

"El Alavés echa la persiana"

“Si el partido ante el Granada en Mendizorroza supuso la zona cero de la temporada, la visita de ayer al Sadar implica de facto echar la persiana al curso liguero. A siete puntos de la permanencia a falta de otras tantas jornadas y con un equipo que a estas alturas más que rabia genera lástima entre sus aficionados. Un mendigo de la Primera División que coloca su cestillo por cada campo a la espera de una limosna para el necesitado. Pero la caridad escasea en un contexto de competitividad y ni siquiera un relajado Osasuna bastó”.

EN LA GRADA

Budimir, un delantero de primer nivel

Los números de Ante Budimir llaman la atención. Suma 16 goles en dos temporadas en Osasuna y hay letra peña. El año pasado llegó a última hora y pasó el covid, hasta que eclosionó en la segunda vuelta. En el presente, una pubalgia le apartó del primer tercio de Liga. Ahora se encuentra en un momento físico espléndido. Marcó por tercera jornada consecutiva y sus registros serían mejores de no haberse anulados algunos goles por fuera de juego. De aquí a final de Liga, tiene tiempo para seguir marcando. Budimir no solo demuestra que es un delantero letal. También está destacando por sus piernas a la hora de presionar, por su lectura del juego para buscar el espacio en banda o por su poderío por alto. Goles, pero también mucho esfuerzo.

Un Alavés sin entusiasmo

Dio verdadera pena ver al Alavés a su paso por Pamplona. Era una tarde de contrastes. De un lado, el entusiasmo de sus aficionados. Y de otro, la tristeza anímica de su equipo, sin propuesta y fiándolo al empate. “Osasuna hizo lo necesario para extender la alfombra sobre los pies albiazules (...) porque un Alavés futbolísticamente anémico ya solo inspira compasión. Como para darle un bocadillo”. Las críticas de la prensa de Vitoria eran feroces. El proyecto huele a Segunda. Ya de salida, en agosto, la plantilla ofrecía dudas. El verde no ha engañado esté el entrenador que esté. En Pamplona, el Alavés no tuvo ni amor propio. El que le sobró a su hinchada.

Los penaltis del nuevo fútbol

El VAR ha cambiado la vida del fútbol. Nadie se esperaba que el centro del Chimy a la desesperada para que no saliera el balón por la línea de fondo pudiera acabar en penalti. Ximo tapó el espacio como cualquier defensa. Imposible poner las manos atrás a esa velocidad y en ese movimiento. Actuó el microscopio del VAR. Antes de la era del videoarbitraje y con las repeticiones de toda la vida, sería difícil reclamar esa infracción. En la Liga es intervencionista. No se utiliza solo para subsanar errores humanos groseros de los colegiados, el espíritu cuando se implantó. Eterno debate. No satisface a todos y siempre habrá quejas, aunque en 38 jornadas sea lo comido por lo servido.

Ovación a tantas lecciones de vida

Unzué fue uno de los primeros productos que dio Tajonar. Brilló temprano y fue traspasado al Barcelona. Hizo carrera en Sevilla. También jugó en Tenerife y Oviedo. Cerró el círculo en Pamplona. Luego inició su aventura como técnico para vivir el esplendor azulgrana, además de experiencias en solitario. Desde que anunciara que padece ELA en junio de 2020, sus lecciones de vida han venido impactando. Como aquella charla que dio al vestuario de Osasuna en Tajonar. El domingo, El Sadar demostró el cariño que le tiene. Larguísima ovación en pie para una persona que siempre muestra una cara: una sonrisa verdadera.

LA CIFRA

​16 Puntos sobre los 18 que se han disputado contra el Alavés en esta etapa de Primera los ha logrado Osasuna. La estadística es demodelora con cinco victorias y un empate, el registrado en El Sadar la temporada pasada el último día del año. Curioso que no sean partidos brillantes, pero la moneda cae del mismo lado.



EL MVP

​David García, 7,3

El central de Ibero realizó un partido soberbio el domingo. Ganó los seis duelos por alto que disputó y tuvo un acierto en el pase del 88%. No necesitó emplearse a fondo para mostrar su poderío. Es el mejor valorado para la web especializada Who Scored.