El arreón de Osasuna que quedó en espejismo

Los primeros 45 minutos de Osasuna en el Villamarín fueron para olvidar. Parecían la tercera parte del. Los rojillos no mordían y los verdiblancos controlaban el juego y las ocasiones aparentemente a su antojo. Las disputas de balón, muy amables, caían siempre del lado de los de. Los de Arrasate corrían y corrían pero no llegaban. El esfuerzo inútil conduce a la melancolía, decía el filósofo y menlancólicos estaban los rojillos corriendo y no pudiendo.