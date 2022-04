El colista de los mejores o el líder de los peores

no ha ganado esta temporada a los seis primeros clasificados. Doble derrota contra la Real Sociedad, Real Betis y Atlético de Madrid. Un punto en el Santiago Bernabéu, otro en El Sadar ante el Sevilla y otro frente al Barcelona también en Pamplona. En las ocho jornadas restantes, falta que el Real Madrid visite el remozado feudo rojillo. De momento, sonante estos equipos que están luchando, y varios compitiendo, en Europa. Los números colocan a los rojillos donde tienen que estar. El verde, como muchas veces se dice en el fútbol, no engaña. Guste o no, el equipo navarro está lejos -por presupuesto, juego, calidad de los jugadores, banquillo y otros factores- de todas estas entidades confeccionadas para lograr éxitos a final de curso.