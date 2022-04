Osasuna da la espalda

El Betis acudía con bajas notables. Pero en Sevilla los recursos no dieron más de sí, lo que rescata una lectura positiva viendo el vaso medio lleno. Qué mérito tiene el año por haber sido uno de los reyes de la llamada otra liga. El Betis puso en su sitio a Osasuna , de nuevo incapaz de sorprender a uno de los seis primeros de la tabla. Hay distancia con ellos en la tabla y hay distancia con ellos once contra once. Llegaban los navarros al Villamarín con la tarea hecha de la temporada, pero con esa ilusión de los nuevos retos que están por delante de aquí a final de mayo. Arrasate reclamaba mantener la alta exigencia.Pero en Sevilla los recursos no dieron más de sí, lo que rescata una lectura positiva viendo el vaso medio lleno. Qué mérito tiene el año por haber sido uno de los reyes de la llamada otra liga.

No pudo evitarse una goleada frente a un rival que no acusó ni la factura del desgaste de su temporada ni que tres de sus mejores futbolistas, Canales, Fekir y Borja Iglesias, estuvieran en la grada. Juanmi fue la estrella de la tarde con sus dos goles y dos asistencias. El equipo de Pellegrini consiguió arrollar con esas oleadas de fútbol que ponen en aprietos. Es verdad que Osasuna pudo exigirse mucho más porque pecó de déficit de contundencia defensiva, una de sus armas de la temporada, y porque le costó demasiado meter algún susto en el cuerpo verdiblanco. Concedió 24 disparos. No es normal. Faltó intensidad.

Había aroma de derrota sin paliativos en la segunda parte hasta que se abrió una esperanzadora vía, de esas que de vez en cuando pueden voltear inercias. Marcó Budimir el 2-1 y Osasuna se metió en el partido con tiempo suficiente para perforar un pozo de petróleo que parecía imposible. Sin embargo, esa intentona se quedó en paréntesis, el que cerró el Betis para aniquilar a este Osasuna de cristal para frenar el juego vertical y de precisión de los de Heliópolis.

INFERIORES DE INICIO

Parón de por medio, Jagoba había repetido la misma fórmula respecto a la última jornada contra el Levante. El contexto no tenía nada que ver. Osasuna no quiso atrincherarse pensando que eso era un suicidio. Tampoco fue con todo a la presión alta. Quiso sentirse equilibrado, pero no se le salieron respuestas ni defensivas ni ofensivas.

Los problemas para frenar las acometidas béticas por banda se fueron acumulando. Dañina fue la continua presencia de Álex Moreno, que rompió a la línea pasado el minuto 10. Osasuna se salvó de milagro. Una entrada del lateral izquierdo acabó con un remate suyo de cabeza que repelió el larguero. El rechace lo desaprovechó Joaquín en boca de gol.

El eterno capitán generó complicaciones en zonas intermedias y solo le faltó pegada para redondear su partido. Otra amenaza fue Aitor Rubial, que reclamó un penalti de Herrera en una extraña salida que desestimó el VAR. El rodillo bético iba acelerando. Nacho Vidal y Manu Sánchez estaban desbordados. Los centrales iban tarde.

Pasada la media hora se hizo justicia. Bellerín ganó la espalda, Willian José falló el remate y Nacho Vidal tardó unas décimas en despejar, factura que el fútbol de alto nivel se paga. Juanmi se lanzó abajo a sus pies y ese colmillo llevó la pelota a la red. A Juan Cruz le cogió la jugada renqueante.

Osasuna no estaba nada cómodo. El Betis se aplicaba no solo con clase, también con músculo para ir ganando numerosos duelos. El otro fútbol era también sevillano. Poco que rascar entonces. ¿Ocasiones? Ninguna. Un par de disparos lejanos de Moncayola sin historia. Tampoco Budimir y el Chimy podían dejar su sello. Rubén estuvo más bien apagado.

El intermedio era lo mejor en la tarea de buscar soluciones. Pero cuando se jugaba el último minuto llegó el 2-0. Víctor Ruiz mandó desde la zaga un pase largo entre el Chimy y Nacho Vidal. En ese carril apareció de nuevo Alex Moreno, que vio la llegada de Juanmi, letal para marcar con un zurdazo cruzado en el marco de Herrera.

UN PARÉNTESIS DE ESPERANZA

Jagoba hizo cambios. Juan Cruz y Manu Sánchez se fueron a la ducha. Entraron Aridane y Cote. El 1-4-1-4-1 pasó al 1-4-4-2. Darko a la misma altura que Torró, Moncayola en banda derecha y Chimy, socio ofensivo de Budimir.

El Betis redobló su dominio. Sergio evitó que aumentara la cuenta. Primero a un durísimo lanzamiento de Guido. Acto seguido, con una doble parada extraordinaria a quemarropa de Bartra y Víctor Ruiz. La única incertidumbre la ofrecía el marcador, más ajustado que la diferencia entre los equipos. Dio comienzo otro encuentro. El gol de Budimir abrió un cuarto de hora picante. Centró Cote bien con potencia y Bartra despejó hacia arriba. Caía una pelota en dirección vertical que alcanzó el croata para girarse y anotar.

Nueva vuelta de tuerca de Arrasate. Javi Martínez y Kike García adentro. Con todo al ataque. Moncayola pasaba incluso al lateral derecho. El empate no pudo llegar. Lo había marcado Budimir, pero se encontraba en posición ilegal. Osasuna se había estirado y asumía el importante riesgo de dividirse atrás. Joaquín avisó con el tercero, el que sí pudo marcar Carvalho tras una penetración interior y regate a Herrera de fútbol sala. Alex Moreno cerró la goleada. Entró igualmente hasta la cocina. Osasuna no daba más de sí.

BETIS: Claudio Bravo; Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno (Sabaly, m.91), Guido Rodríguez, William Carvalho; Aitor Ruibal (Rodri, m.76), Joaquín (Guardado, m.80), Juanmi (Raúl, m.91); y Willian José.

OSASUNA: Sergio Herrera; Nacho Vidal (Kike García, m.69), David García, Juan Cruz (Aridane, m.46), Manu Sánchez (Cote, m.46); Torró; Chimy Ávila, Darko (Javi Martínez, m.69), Moncayola, Rubén García (R. Torres, m.80); y Budimir.

GOLES: 1-0 (m.33): Juanmi. 2-0, (m.46+): Juanmi. 2-1 (m.64): Budimir. 3-1 (m.81): W.Carvalho. 4-1 (m.87): Álex Moreno.

ÁRBITRO: Pizarro Gómez (Madrileño). Amonestó al local William Carvalho (m.38) y a los visitantes Cote (m.81), David García (m.87) y Chimy (m.90).

INCIDENCIAS: Benito Villamarín ante 49.103 espectadores.

Las claves

Clarísima ocasión del Betis para empezar

Álex Moreno lanzó de cabeza al larguero y Joaquín no pudo empujar a la red a escasa distancia. Era el minuto 11. Comenzaban los problemas para Osasuna

En clara desventaja en el descanso

Juanmi marcó un doblete. En ausencia de jugadores importantes, el bético volvió loco a Osasuna. Lo mismo que Joaquín y Ruibal. Los laterales también hicieron daño con sus incorporaciones.

Falta de contundencia

Osasuna perdió la batalla de la intensidad. A fútbol iba a ser inferior, pero en las disputas también salió perdedor. En el área estuvo demasiado blando, como se vio en el primer gol. Demasiadas concesiones pese a que el rival era mejor. 24 tiros. Nada que rascar.

Herrera evita que aumente la cuenta

Tres grandes paradas hizo el burgalés para comenzar la segunda parte, sobre todo una bocajarro a Víctor Ruiz. Jagoba Arrasate había buscado soluciones en el descanso y pasaba a jugar con 1-4-4-2. Había nula presencia en ataque hasta entonces.

Se abre un cuarto de hora de esperanza

Osasuna estaba siendo un equipo sin recursos. Solo lanzaba de lejos y atrás era blando. Pero un gol de Budimir tras una buena maniobra al cazar un balón en caída vertical cambió el paisaje. Arrasate metió cambios ofensivos. La tripleta de ataque estaba en acción. El croata volvió a marcar, pero en este caso en fuera de juego. Moncayola llegó a jugar de lateral derecho.

El Betis pone las cosas en su sitio

No opción a la sorpresa. El equipo de Pellegrini volvió a ser merecedor de más goles aprovechando la fragilidad defensiva de Osasuna. Carvalho y Álex Moreno entraron hasta la garganta, tras sendas asistencias de Juanmi. Los rojillos no daban más de sí.