Eurocopa de verano, tras aquel partido contra España que ganaron los de Luis Enrique en la prórroga. Hay dos amistosos en este paréntesis con Osasuna . El Mundial de Qatar está en el horizonte, noviembre. Ante Budimir se incorporaba el lunes a la concentración con Croacia en el hotel Sheraton de Zagreb . No lo hacía desde la pasadade verano, tras aquel partido contra España que ganaron los deen la prórroga. Hay dos amistosos en este paréntesis con Osasuna . Elestá en el horizonte, noviembre.

El cisne de Ozimica reconocía a su llegada su satisfacción por el partido que completó contra el Levante, con participación en los tres goles. “Es genial estar en la selección nacional de buen humor”, reflejaba al conceder una entrevista a Sportske Novosti, medio de referencia deportivo en el país.

futuro abierto. Tiene firmado hasta 2025 y el periodista Drazen Antolic le cuestionaba si se quedará en tenemos que ser ambiciosos. Quiero sacar el máximo de mí mismo, ya veremos a dónde me lleva”. Le preguntaron por todo en un amplio repaso. Pero hubo una respuesta que dejó suTiene firmado hasta 2025 y el periodista Drazen Antolic le cuestionaba si se quedará en Osasuna . La respuesta dejó un tinte enigmático, expresión que empleó el informador en la noticia. “No planeo nada. Mi familia y yo en Pamplona nos encontramos bien, pero. Quiero sacar el máximo de mí mismo, ya veremos a dónde me lleva”.

Es evidente que no descarta retos mayores, pensamiento que puede entrar dentro de la lógica de cualquier futbolista con mayores aspiraciones. A Osasuna no se le pasa por la cabeza que pueda salir. Su cláusula de rescisión es de 20 millones. De lo que queda hasta final de mayo, espera mejorar sus números. El sábado anotaba su tercer gol, lejos de los registros de las últimas campañas.

EL ESTILO DE OSASUNA Y LA APORTACIÓN DEL DELANTERO

“La lesión (pubalgia) me paró en uno de los mejores momentos de mi carrera. Resolví el problema con un tratamiento conservador, sin operarme. Aprendí mucho. Pero me vi obligado a construir mi estatus desde el principio. Llevo dos goles en los últimos diez partidos, también un disparo al travesaño, un gol anulado por un centímetro y algunos remates de cabeza que pudieron ser gol. Las cosas no salieron como quería, pero tengo que ser realista porque el año pasado algunas situaciones terminaron a mi favor”, declaró Budimir.

El internacional rojillo habló del estilo, reconociendo que le gustaría generar más oportunidades. “Mi tarea es estar preparador físicamente para ser capaz de hacer todo y correr. Es súper importante, pero los atacantes queremos anotar más. Este partido (Levante) me ha llevado un paso más cerca de donde quiero estar. ¿Sonreír? Bueno, ahora ya lo conozco”, bromeaba. “Me gustaría tener más situaciones frente a la portería de lo habitual”.

Budimir destacaba que Osasuna es “un rival desagradable por muchos equipos”. “Estamos entre los seis o siete equipos que menos gol reciben, pero por otro lado no creamos muchas ocasiones. Nuestro fútbol es intenso y sólido, por lo que estamos especialmente contentos con este tipo de actuaciones en las que hacemos más oportunidades (partido del sábado)”.

A Osasuna le catalogan en el periódico croata como un equipo “difícil de jugar” para el delantero. El cisne lo explica: “Tienes que estar muy centrado y ser eficiente. No tienes muchas oportunidades y, si quieres marcar, debes aprovecharlas. Eso es un hecho. Al punta le gusta más cuando se crea y hay acciones contra la portería. Claro que es una sensación completamente diferente, pero hay que ser conscientes de que en marzo nos hemos asegurado la permanencia. Espero que juguemos ahora con otro tono y enfatizando más la fase ofensiva”.

El 2-0 marcó gracias a una jugada de pillo y de calidad de Rubén. “Potenciamos la presión, somos agresivos. Mi compañero robó el balón y me dio un pase vertical. Su defensa estaba adelantada. Golpeé desde el borde del área”.

Budimir lamentaba no haber provocado más peligro. “De alguna manera, aprendes a lidiar con eso. Tuve un cabezazo, pero fallé un poco porque era un pase cruzado alto. Creo que seguiré en ese estilo hasta el final de la temporada”.

“Estoy muy feliz de regresar, es un nuevo desafío”

La Crocia de Budimir disputará en este parón dos amistosos en Doha (Qatar), sede del próximo Mundial. Este sábado contra Eslovenia y el siguiente martes contra Bulgaria. Dalic, el seleccionador, anunció que pondrá a dos equipos diferentes. Se baraja que sea con el sistema 1-3-5-2. Budimir jugaría el segundo choque, apuntan. “Cada partido es importante, también para mantener el buen ambiente. Ha pasado mucho tiempo desde que me fui, pero estoy muy feliz de volver a formar parte del mejor equipo croata. Es un nuevo desafío”.