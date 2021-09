Budimir vuelve a ser llamado por Croacia

FIFA de selecciones nacionales. El delantero de Osasuna se unirá a sus compañeros en Zagreb el próximo lunes 4 de octubre después del partido contra el Rayo Vallecano. Ante Budimir vuelve a figurar en la lista de convocados de Croacia para la próxima ventanade selecciones nacionales. El delantero de Osasuna se unirá a sus compañeros enel próximo lunesdespués del partido contra el Rayo Vallecano.

En cualquier caso, todo dependerá de su estado físico. Ha pasado un mes de su último partido, el 23 de agosto contra el Celta, y desde entonces no ha podido saltar al verde por unos problemas musculares en el aductor derivados de una pubalgia. Se ha perdido los partidos contra el Cádiz, Valencia y Alavés, aunque en estos dos últimos casos estuvo en el banquillo.

Tampoco pudo estar con su selección en la anterior llamada, ya que se estaba recuperando en Tajonar por su cuenta. Osasuna mandó toda la documentación médica a la federación croata para certificar su baja.

“Budimir tiene un trabajo específico por esas molestias que tiene derivadas de la pubalgia. No puede arrancar y parar, pero hace un calentamiento especial y luego se une al grupo. Cada día está mejor”, informó Arrasate en la previa del duelo de Vitoria. El técnico dejó entrever que tendría minutos en Mendizorroza. Finalmente no fue así quizá por no tomar riesgos en un partido que estaba controlado.Habrá que comprobar si lo hace este jueves contra el Betis.

DOS PARTIDOS

Croacia jugará en Larnaca contra Chipre el 8 de octubre y el día 11 recibirá a Eslovenia. Son partidos clasificatorios para el Mundial. La selección ajedrezada es primera de grupo por lo que conserva serias opciones de acudir a Catar. “Septiembre fue exitoso contra siete puntos sobre nueve y ahora tenemos mucho optimismo, energía positiva y confianza. Sin embargo, debemos ser conscientes de que todo el bien que hemos hecho ahora debe confirmarse con seis puntos más”, señaló el seleccionador Zlatko Dalic.