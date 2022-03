Osasuna Femenino recupera la sonrisa con un partido muy completo en su visita al Seagull

Seagull, penúltimo clasificado. Las rojillas salieron muy intensas y pronto se pusieron arriba en el marcador con un golazo de Celia. Mar Torras marcaba antes de los primeros 20 minutos para ampliar la ventaja. María González, por su parte, cerraba la victoria con un buen tanto de falta directa. Osasuna Femenino ha obtenido una importante y clara victoria este domingo en su visita alpenúltimo clasificado. Las rojillas salieron muy intensas y pronto se pusieron arriba en el marcador con un golazo demarcaba antes de los primeros 20 minutos para ampliar la ventaja.por su parte, cerraba la victoria con un buen tanto de falta directa.

Las rojillas empezaban la primera parte con un ritmo muy alto. La presión arriba impedía que las locales pudieran circular y dejaba a las navarras con peligro cerca del área rival. El marcador se abrió con un gran golpeo de Celia desde muy lejos. Osasuna Femenino no se durmió y siguió con su buen nivel. El Seagull no era capaz de aplazar a las rojillas, que se encontraban cómodas seguían generando ocasiones.

Mar Torras aumentaba la ventaja al aprovechar un buen centro al segundo palo. Las catalanas despertaron y tuvieron algún acercamiento al área navarra, pero sin meter miedo. Intentaban aprovechar que Osasuna Femenino estaba presionando muy arriba para llegar a través de contras, pero la zaga navarra estaba muy atenta. Lorena y María Blanco pudieron ampliar la ventaja, pero Itziar, portera rival, dejaba solo dos de ventaja al descanso.

La segunda parte empezaba igual que la primera, con las rojillas llegando bien arriba. Era Iara la que se metía al área, pero Itziar depejaba a córner. Osasuna Femenino se asentó bien en la segunda parte, no metía tanto miedo pero estaba lo suficientemente ordenado para que el Seagull no llegara con peligro. Un error en la defensa rojilla dejaba a las delanteras del equipo catalán frente a Maitane, pero no lo aprovecharon. Los cambios continuaron el buen ritmo que llevaban las navarras y trajeron más frescura. María González cerraba el marcador con un buen tanto de falta directa.

Osasuna Femenino no sufrió mucho en estos segundos 45 minutos y pasó cómodo hasta el pitido final. Partido muy completo de las rojillas que se llevan tres buenos puntos de Badalona. Osasuna Femenino se planta con 37 puntos, mientras que el Club Esportiu Seagull se queda con 9 puntos.