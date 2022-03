Oriol Riera: "El éxito de Osasuna es rotundo"

tienen menos puntos de los que deberían. Una dinámica mala le hizo perder partidos que debiera haber puntuado, como mínimo. Los rojillos seguirán un año más en Primera División, seguirán construyendo su futuro y haciendo bien las cosas con Jagoba. Es un éxito absoluto. No podemos pedir más. Arrasate ha consolidado al club en Primera, puede seguir teniendo vida, historia y un futuro después de los años complicados que se vivieron. Es un éxito rotundo. Falta que El Sadar sea un campo inexpugnable, que haga temblar a los equipos de fuera. Es el pequeño hándicap de esta temporada. Aun así, en líneas generales, el camino que ha hecho desde que subió a Primera es impresionante”. Oriol Riera no puede esconder su sonrisa al hablar de Osasuna . “Tengo la sensación de que. Una dinámica mala le hizo perder partidos que debiera haber puntuado, como mínimo. Los rojillos seguirán un año más en Primera División, seguirán construyendo su futuro y haciendo bien las cosas con Jagoba.. Arrasate ha consolidado al club en Primera, puede seguir teniendo vida, historia y un futuro después de los años complicados que se vivieron. Es un éxito rotundo., que haga temblar a los equipos de fuera. Es el pequeño hándicap de esta temporada. Aun así, en líneas generales, el camino que ha hecho desde que subió a Primera es impresionante”.

¿FALTA DE AMBICIÓN?

Con la salvación en el bolsillo, la pregunta es si Osasuna debería aspirar a más. Riera lo tiene claro: “Es cierto que, cuando no estás con la soga al cuello, se pueden buscar hitos mejores. La ambición la tienen los jugadores y el entrenador, pero hay que tener mucho cuidado cuando se vende el mirar hacia arriba en lugar de hacia abajo. El mirar hacia arriba a veces da vértigo. Para mí, Osasuna tendría que mirar partido a partido. Está en una situación clasificatoria muy buena para jugar partidos de una manera más abierta e ir a por el rival de tú a tú. No tienen la soga al cuello. No tienen esa obligación de conseguir los tres puntos. No dudo de que, cada partido, tengan la ambición de ganar. Nunca sabes dónde puede estar el equipo de aquí a unas semanas”.