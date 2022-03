¿Cómo ha cambiado el Barcelona con Xavi?

Osasuna y Barcelona empataron a dos en El Sadar el 12 de diciembre. Era el cuarto partido liguero de Xavi Hernández al frente del equipo azulgrana. Tres meses después, ambas escuadras se vuelven a cruzar. Esta vez en el Camp Nou y con un conjunto catalán que ha sufrido una metamorfosis. el 12 de diciembre. Era el cuarto partido liguero de Xavi Hernández al frente del equipo azulgrana. Tres meses después, ambas escuadras se vuelven a cruzar. Esta vez

Oriol Riera, que defendió la camiseta de los dos clubes, y Aritz Zabaleta, futbolista del San Juan y experto en Big Data aplicado al scouting en el fútbol, desgranan las claves del encuentro de mañana. Tanto el catalán como el navarro destacan tres aspectos fundamentales: la llegada de Xavi, los fichajes invernales y el número de variantes con las que puede contar el técnico de Terrassa. Atrás queda la salida de Messi y la entidad presidida por Joan Laporta está inmersa en una época de transición.

EL SELLO DE XAVI: PRESIÓN TRAS PÉRDIDA

La base del nuevo Barcelona tiene nombre y apellido: Xavi Hernández. El entrenador de 42 años ya empieza a dejar su sello y convencer al aficionado azulgrana. “Nos empezamos a ver reflejados. Es el modelo que nos gusta y donde el Barça se siente cómodo. Ahora el equipo tiene un plan de partido, intenciones y una manera de gestionar el partido. Antes cada jugador intentaba hacer la guerra por su cuenta, aunque por buscar el beneficio del grupo. Ahora los conceptos están trabajados y a nivel físico el equipo muestra otra cara. También en lo que respecta a la colocación en el campo”, explica Oriol Riera, que compagina sus labores de entrenador con las de comentarista en el canal autonómica TV3.

Aritz Zabaleta también ensalza la figura de Xavi. “En poco tiempo ha sabido transmitir sus nociones tácticas, que ya se están viendo reflejadas, como son la presión tras pérdida y la posesión efectiva, dos señas de indentidad claras de un Barcelona campeón. Desde la llegada del técnico, a diferencia de Koeman, los partidos en los que ha tenido más posesion que el rival en liga ha obtenido cuatro victorias y un empate. Por otro lado, la mejora mental que ha introducido en la cabeza de los jugadores puede calificarse de notable”, argumenta uno de los capitanes del San Juan que está iniciando una carrera paralela al fútbol como experto en Big Data.

LOS FICHAJES: NUEVO AIRE AL ATAQUE AZULGRANA

La llegada en el mercado invernal de futbolistas como Ferrán Torres, Adama Traoré o Pierre-Emerick Aubameyang han dado un nuevo aire al ataque azulgrana. “Parte de la mejoría viene a través del plan de Xavi, pero sin los fichajes no hubiera sido posible. Adama-desborde, disciplina- y Aubameyang son los más destacados, aunque Ferrán está jugando muy bien, pero no tiene suerte de cara a gol. Ha sido todo un acierto con la limitación económica del Barça”, expone Riera.

ALBERT GEA

“Les han dado frescura y están siendo determinantes. Quizá no sean incorporaciones de primerísimo nivel, como pueden ser Haaland o Mbappe, pero sin duda son jugadores de gran calidad a nivel mundial”, complementa Zabaleta sobre las nuevas caras que presenta el equipo azulgrana y que no jugaron el partido de la primera vuelta en El Sadar.

MÁS VARIANTES: UN BARÇA CON OPCIONES EN EL BANQUILLO

El mejor ejemplo de este apartado se produjo el pasado jueves, durante el descanso del Barcelona-Galatasaray. El equipo azulgrana no carburaba y Xavi Hernández intervino para cambiar el partido. Sacó, de una tacada a tres futbolistas.

“Uno de los grandes problemas que había antes era el número de jugadores. Hubo momentos donde el Barça tiró con licencias del filial para cumplir el reglamento. Ahora el panorama ha cambiado. El equipo tiene capacidad de número con jugadores y perfiles diferentes. Xavi tiene la posibilidad de elegir en función del desarrollo del partido”, comenta Riera.

Para Aritz Zabaleta esta idea tiene su origen en la salida de Messi rumbo al PSG. “Los datos confirman que, sin el 10, el equipo no genera tantas ocasiones, aunque ahora está más repartido el pastel y no importa tanto si un jugador no tiene su día. Hay otros cuatro o cinco que pueden ser determinantes y desequilibrar la igualdad”.

EL BALÓN PARADO, TALÓN DE AQUILES AZULGRANA

Tanto Oriol Riera como Aritz Zabaleta creen que el Barcelona, como es lógico, llevará el peso del partido este domingo, pero Osasuna debe ser eficaz cuando se acerque al área de Ter Stegen.

“Será parecido en el aspecto general a lo que se vio ante el Galatasaray. Un equipo llevará la posesión y, el otro, a través de buenas presiones y salir rápido tendrá su momento. Al Barça le faltó mucha velocidad y fue previsible en ataque. No creo que le vuelva a ocurrir ante Osasuna. El Barcelona jugará en campo contrario y será profundo. Osasuna intentará defender bien, ser solidario y esperar su momento”, vaticina el exdelantero rojillo.

J.P. URDIROZ

La opción de los navarros de puntuar en el Camp Nou pasa por la estrategia. “El Barça sigue siendo, junto al Real Madrid, el equipo de Primera División que más ocasiones de gol genera en cada partido (2,92). Sin embargo, existen también aspectos negativos y debilidades que Osasuna deberá aprovechar para sacar provecho de su visita al Camp Nou. Su talón de Aquiles se encuentra en el balón parado: 9 de los 29 goles que lleva encajados el Barça en Liga han sido de estrategia -prácticamente uno de cada tres-. Si a esto le sumas el gran poderío que presenta Osasuna en acciones a balón parado, creo que esta es una de las grandes bazas a tener en cuenta. El éxito de Osasuna en el Camp Nou pasa por hacer un partido ordenado y muy serio defensivamente, además de hacer daño tanto en transición tras robo como a balón parado”, argumenta el 10 de la Agrupación.