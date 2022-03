nuevo contrato en breve. El actual acaba en 2023. Es la intención del club, tal y como confirma más tiempo respecto a los dos años que se habló anteriormente”. Osasuna y el Chimy Ávila suscribirán unen breve. El actual acaba en 2023. Es la intención del club, tal y como confirma Braulio Vázquez en una entrevista concedida a la web elsadar.com. “Estamos hablando con su representante, es verdad que en breve, esta semana o la siguiente va a venir a Pamplona. Y de ahí saldrá la fumata blanca. Cuando ya esté aquí el agente a nivel personal, espero que ya se cierre todo. Y de plazo sí, hablamos derespecto a los dos años que se habló anteriormente”.

El director deportivo recuerda que el Chimy estuvo a punto de salir en enero de 2020, pero la lesión de rodilla lo impidió. “Es cierto que se iba a ir seguro. No porque él quisiera sino que iban a pagar la cláusula (25 millones). Llevaba 9 goles en 14 partidos, a un nivel extraordinario, no sé si volveremos a ver ese nivel de jugador sinceramente. Entonces hubiesen pagado, no sé si uno inglés, uno español. Se pagaron 20 millones por En-Nesyri, luego se rompió Dembélé y ficharon a Braithwaite. Con lo cual, o el Barcelona o equipos de Inglaterra que estaban todos los partidos (el Brighton se presentó en Pamplona), hubieran pagado la cláusula”.

J.P. URDIROZ

también se refiere al futuro de Lucas Torró. "O va a un equipo muy importante o se va a quedar en Osasuna", afirma tajante. "Vino, lo traspasamos y lo volvimos a traer. Ahora está todo muy bien, pero mucha gente creía habíamos fichado a un cojo y no lo entendían. Y la creencia en traer a un jugador tanto tiempo lesionado, si hubiese salido mal, la culpa era nuestra. Ahora es un portento. Lo más complicado en el fútbol es la toma de decisiones. El único equipo español que se atrevió a traerle de vuelta fuimos nosotros y totalmente convencidos. Podía haber salido mal, seguro, el primer año la primera vuelta estuvo lesionado y nos costó mucho. Y desde entonces mira cómo está". En la entrevista, Braulio

jugadores que terminan contrato. Son Oier, toda una leyenda, Iñigo Pérez y Ramalho. "Hablaremos con Jagoba, ahora que ya está cerrada su renovación, y ahora evidentemente tendremos que hablar entre todos qué es mejor. Pero ahora que ha renovado hablaré primero con él, ya nos sentaremos en breve, muy en breve. Hay que tomar decisiones ya".

La idea será mantener el núcleo. "Somos un equipo que fichamos muy poco en relación con otros. Nos gusta afianzar el bloque y, salvo que se vayan, que evidentemente intentamos que no, más la gente que sube de la cantera, hacemos cada año una media muy baja de fichajes. Se trata de tener claros los objetivos a nivel de posiciones, en función del entrenador. Trazamos los objetivos para el año siguiente ya un año antes, y trabajar sobre ellos en cuanto a nivel posicional, opciones de mercado que también puedan salir. Yo se lo digo a Cata, y él establece los objetivos. Evidentemente, vemos fútbol, pero marcando determinadas posiciones por encima de otros. Y luego en algunas también protegiéndonos por si se nos llevan a David García o Lucas Torró o al que sea. También intentar estar prevenidos".

Goñi/Urdíroz

estructura física importante, creo que lo necesitábamos. A En la charla con elsadar.com, Braulio destaca la fortaleza para competir. “Hemos fichado mucho jugador de, creo que lo necesitábamos. A Budimir , a Kike García , a Aridane , a Lucas Torró... Todos esos perfiles Osasuna necesitaba para poder competir con equipos como el Villarreal. Nosotros con jugadores de nivel técnico alto, sólo con eso, si no tienen físico no podemos competir. El fútbol va a cada vez más casi a atletas que juegan al fútbol, es mi opinión. Tú ves los partidos de Europa y es un escándalo los físicos que tienen los jugadores. Nosotros no podemos quedarnos atrás dentro de nuestras limitaciones”.

Conocida es su estrategia para fichar. “Tú ves cuando el jugador no quiere venir, no te abre la puerta, o cuando ves según le vas hablando e insistiendo te abre más la puerta. Pero yo creo que hay que intentar ser así. Nosotros como club no podíamos fichar a Kike García libre, por ejemplo. Hay que insistir y persuadir porque un jugador marca 12 goles en Primera División y está libre. Imagínate. O vas de verdad y con mucha antelación o no viene”.

De la marca Osasuna también habla el director deportivo. “Al Chimy lo vimos mil veces, también es una cuestión de creencia, ves que le pega igual con las dos piernas, la velocidad que tiene y luego verlo en el contexto Osasuna. Que era muy difícil que no acertáramos con ese fichaje, eso sí, fuimos de verdad. Luego cuando los otros equipos no daban crédito. También ten en cuenta que fichamos al Chimy recién ascendido, y claro, él me preguntaba que con quién iba a jugar. Y el único que teníamos así un poco conocido era Adrián, del Atlético de Madrid. Para que él viera que teníamos algo de jugadores importantes. Por mucho que les hables del club y de la ciudad, quieren saber qué equipo tienes. Ahora creo que esa tendencia ha mejorado ya que tenemos un campo extraordinario, tenemos 20.000 socios y el equipo está dando un buen rendimiento en Primera. Los jugadores que tenemos uno es internacional croata, Moncayola olímpico e internacional sub-21, David García lo está haciendo sensacional, Kike García, Chimy, bueno, son jugadores importantes más los de la casa, como Roberto Torres”.

Braulio analiza la tripleta atacante. “Budimir tiene gol, este año está jugando mejor quizás que el año pasado, pero no está marcando. Yo le veo más coordinado, y más rápido, es verdad que tuvo una lesión de pubis dos meses. Tener a Chimy, Budimir y Kike García es un lujo para Osasuna. Si los tenemos nosotros, no los tienen otros. Yo creo mucho en que también dependemos del nivel de competencia que tenemos. Otros equipos se vuelven locos en fichar delanteros desconocidos y pagan fortunas. Nosotros no podemos depositar todo en un delantero. Si le pasa algo a un delantero y no tenemos recambio estamos muertos. Y nosotros tenemos tres. Si no funciona uno será otro. En el Valladolid tuve a Roger que era el único delantero top que tenía, se lesionó en la jornada 6, y no subimos por eso por ejemplo”.

EFE

¿Volverían a Osasuna jugadores como Azpilicueta, Monreal, Raúl García…?, le preguntan en elsadar.com. “Esa gente con esos recorridos son jugadores fantásticos, pero lo veo complicado. A mi me duele más duele más ver a Nico Serrano, Sancet o Robert Navarro en otros equipos. Todos esos si estuvieran en Osasuna estarían todos en el primer equipo. Y eso sí me duele, pero eso no lo puedo controlar”.