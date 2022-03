María Blanco: “Cuando vi entrar el balón, se paró el mundo y se me removió todo”

Son semanas hermosas para las jugadoras de Osasuna que lo han pasado mal personalmente. Sonrió Miriam Rivas con razón cuando celebró un gol tras dos años, uno de ellos fuera de combate por la rotura del ligamento cruzado. Sonrió Lorena Herrera cuando puso fin a sus problemas de salud con la tiroides y marcó. Y ha sonreído este pasado domingo María Blanco cuando abrió la lata ante el Pradejón y, en consecuencia, una goleada necesaria para el equipo rojillo. Cuánto había detrás de ese gol, cuánto. Sonrió Miriam Rivas con razón cuando celebró un gol tras dos años, uno de ellos fuera de combate por la rotura del ligamento cruzado. Sonrió Lorena Herrera cuando puso fin a sus problemas de salud con la tiroides y marcó. Y ha sonreído este pasado domingo María Blanco cuando abrió la lata ante el Pradejón y, en consecuencia, una goleada necesaria para el equipo rojillo.

María Blanco Armendáriz (Pamplona, 15-8-99), osasunista hasta la médula, aunque también jugó en el Athletic, anotó de esta manera su primer tanto con el club de su vida, al que regresó en Reto Iberdrola hace tres años. Le ha costado, ha pasado mucho, pero poco a poco ha cumplido etapas. Abanderada de la visibilización de la salud mental, hizo público que estaba superando por un proceso ansioso depresivo y es feliz de haberlo hecho, porque sigue recibiendo mensajes de agradecimiento.

¿Recuerda cuándo había metido su último gol?

Con Osasuna en el primer equipo es el primero en tres años. El último fue con el Athletic en Copa Euskal Herria ante el Aurrera de Vitoria, a Silvia Pérez, nuestra portera.

¡Su primer gol! Imagino todo lo que pudo sentir.

Cuando vi que el balón entraba, se me paró el mundo y se me removió todo. Eran todos los sentimientos posibles, felicidad, rabia... Me acordé de todo el procedo que tú conoces bien.

Ahora hablaremos de ello. Pero tiene que ser fuerte marcar después de tanto tiempo.

Estaba jugando de lateral y no es común marcar, ahora lo hago más de extremo. Ha sido mucho tiempo. Siento una súper satisfacción, ya lo siento sólo con vestir la camiseta de Osasuna, porque empecé desde muy pequeña y es muy especial para mí. En los últimos partidos me estaba encontrando mejor, con una dinámica positiva, fisicamente muy bien. Me he potenciado en el gimnasio. Pero ha costado lo suyo retomar todo de la noche a la mañana. No encadenaba cinco o seis partidos jugando y volvían viejos fantasmas.

En su día hizo público que había padecido depresión (en una entrevista con Diario de Navarra). Le alegrará que ahora se hable mucho más de salud mental, especialmente entre las personas jóvenes.

Tenía clara la decisión de sacarlo a la luz y no me arrepiento. Es gratificante saber que has animado a personas a pedir ayuda. Es el motivo por el que lo hice. Todavía me siguen llegando mensajes agradeciéndome que hablara de ello .

¿Todo por abrirse aquella vez?

Sí. Es la razón por la que lo hice. A veces anteponemos el fútbol, o el trabajo, a ser personas. Pero primero vas tú y luego lo demás. Lo primero es la salud mental y ése era mi objetivo, que se hablase de ello con normalidad.

Este sábado ante el Parquesol, partido "muy engañoso"

A las 8.30 de esta mañana sale el autobús rojillo rumbo a Valladolid para enfrentarse a las 16.00 de este sábado por la tarde al Parquesol. A pesar de la posición del equipo rival, María Blanco quiso recordar este viernes el resultado del partido de la primera vuelta en Tajonar, 1-4. “Es un partido muy engañoso. Tenemos ganas de revancha. No hay que fijarse en la clasificación y esas ganas que les tenemos de aquel resultado en contra las tenemos que utilizar”, afirmaba la rojilla, que no tira la toalla esta temporada: “El objetivo está ahí, no se da por imposible. Estamos en buena dinámica, hay enfrentamientos directosy podemos dar la sorpresa”.