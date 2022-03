La firma de Tajonar

Hace dos años hacia atrás en el tiempo no supondría ninguna novedad. Ahora sí. Los niños pueden acercarse a los jugadores de Osasuna para llevarse a casa el autógrafo o la fotografía con el móvil. Esa ilusión se palpaba durante la mañana de este miércoles en Tajonar . Algunos centros escolares están celebrando la semana completa sin clase por el carnaval y el público joven se dejó ver en el graderío. Después, varios jugadores rojillos no tuvieron problema en acercarse para hacerles ese guiño en forma de recuerdo. Últimamente además no ha sido posible que un día no lectivo de colegio coincidiera con un entrenamiento, ya que en la víspera de partidos de domingo, Arrasate acostumbra a trabajar a puerta cerrada.