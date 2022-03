vuelven a abrirse las puertas de pleno sin restricciones de aforo. La temporada ha traído consigo el regreso del calor ambiental a la grada, pero sin que toda la demanda de aficionados haya sido correspondida. Socios y aficionados en general han visto cómo no podían acudir a según qué partido. Lo mismo que patrocinadores, clubes convenidos y personal de la cantera con pases. Estos últimos días, Osasuna ha dejado de hacer sus cálculos con pincel fino para dar cabida al mayor número de aficionados posible en El Sadar . El sábadode pleno sin restricciones de aforo. La temporada ha traído consigo el regreso del calor ambiental a la grada, perode aficionados haya sido correspondida. Socios y aficionados en general han visto cómo no podían acudir a según qué partido. Lo mismo que patrocinadores, clubes convenidos y personal de la cantera con pases.

Pero a ello, se suma otra derivada. La económica. Es la pérdida de ingresos que ha tenido que asumir un club afectado ante el alto impacto social por el momento que vive en este ciclo. El deportivo, en tiempos de un estadio renovado. Un elevado porcentaje de sus butacas está en poder de sus socios (20.500 sobre 23.500) y en cada jornada siempre se ha levantado interés en el público no abonado.

No hay un campo que haya poblado más su capacidad en porcentaje que El Sadar. A otros, las limitaciones que se han impuesto (desde el 40 al 85%, pasando por el 60 y el 75%) les ha supuesto una merma inferior e incluso insignificante por la menor atracción de sus seguidores. Haciendo un cálculo aproximado, Osasuna ha dejado de ingresar en sus arcas unos 1,3 millones. No es una cantidad menor, aunque nada comparada con la temporada y media anteriores en las que no hubo público. Entonces, se cifraron las pérdidas entre 12 y 14 millones.

EFE

ENTRADAS Y DEVOLUCIÓN DE LA PARTE DEL ABONO

Del presente ejercicio, hay dos fuentes de liquidez obstaculizadas por la limitación de aforo en ocho de los trece encuentros celebrados en El Sadar. Por un lado, la venta de entradas (medio millón). Por otro, la devolución de la parte proporcional de los abonos. En este último caso, la afección fue más notoria en la primera parte del campeonato cuando las restricciones fueron del 33 %y del 60%. La cuenta se engorda añadiendo las butacas VIP, de más coste.

En cuanto a la inactividad de las taquillas, Osasuna se ha visto frenado en su primer año de la ampliación, igualmente para la afición visitante. Su margen medio suele estar en 1.200 localidades con un coste de unos 40-50 euros que varía en función del partido.

De aquí a final de temporada, el club recobrará el pulso financiero de un estadio que le da más posibilidades de explotación, con un retorno de 3 millones anuales.

A Dani Parejo le encanta El Sadar

PABLO MORANO

un estilo de juego muy definido", indicó el centrocampista. "Son un equipo muy intenso que juega muchos duelos, muchas segundas jugadas, muchos centros, muchas llegadas al área... Es verdad que en casa no está siendo lo mejor para ellos y que han estado mucho mejor fuera. Pero ahora cuando quedan pocos partidos, jugar en casa es un plus sobre todo con la gente, que allí aprieta mucho". Se detuvo en El Sadar para mostrar su deseo de brindar el triunfo a su afición que se desplazará. "Es un campo muy bonito, encima lo han reformado. Se respira fútbol, es un mítico que diría yo de la Liga. Ojalá pueda venir contra más gente mejor". Dani Parejo, uno de los buques insignia del Villarreal, ensalzó ayer el potencial que tiene Osasuna. "Va a ser un partido muy difícil contra un equipo que juega con

Vuelve el servicio de autobuses en día de partido

Osasuna vuelve a poner en marcha el servicio de autobuses para trasladar a los socios y simpatizantes desde diferentes puntos de Navarra hasta El Sadar. Se puede reservar asiento a través de la web del club en cualquiera de las diez líneas. También es posible hacerlo en el 948 316 525 en horario de 16.00 a 20.00 horas. Los interesados deberán aportar un número de socio por cada asiento que reserven que deberá corresponder con la persona que haga uso del servicio. El club recuerda que es obligatorio el uso de mascarilla. Además, el socio que reserve una plaza y no la utilice en al menos dos ocasiones será sancionado sin poder hacer uso del servicio en toda la temporada. Los autobuses llegan al estadio con 45 minutos de antelación y emprenden el camino de regreso 20 minutos después del partido.

Los bares abren el sábado, señal de normalidad

J. P. URDÍROZ

Ha llevado su tiempo, pero la normalidad poco a poco va haciéndose camino en el fútbol. Este sábado para el Osasuna-Villarreal, los bares del interior de El Sadar estarán abiertos en condiciones. Hay que recordar que el partido se disputa a las 14.00 horas, en horario de comida, y cada vez más los aficionados van a poder disfrutar de lo que siempre ha rodeado a un partido de fútbol aparte de lo que pase en el terreno de juego durante los 90 minutos. En muchos estadios de Primera División, la normalidad ya es un hecho con la venta de comida y bebida, sin restricciones, como sucedió en la pasada jornada en el Reale Arena de San Sebastián. Aunque sea al aire libre, los aficionados sí deberán llevar la mascarilla debido que no hay distancia de seguridad entre butaca y butaca.