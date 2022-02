Lorena Herrera: “Al marcar, me quité una mochila de 20 kilos de encima”

La vida de una persona puede dar un giro cuando menos se lo espera. Un contratiempo en la salud lleva al traste proyectos, sueños. O practicar tu deporte. Algo así le pasó a Lorena Herrera hace unos meses, cuando por culpa de unas gambas descubrió que tenía hipertiroidismo y puso por fin nombre a lo que le pasaba. No era alérgica, sino que su tiroides sufría por el yodo que llevan estos animales marinos. Le quemaron la tiroides pero después pasó al otro extremo: el hipotiroidismo. Se cansaba mucho, no tenía fuerzas, en las pruebas daba valores muy inferiores a los que estaba acostumbrada. Entonces decidió parar y cuidarse. Poco a poco se sintió mejor y con la medicación prescrita fue capaz de ir entrando en el equipo. El pasado domingo, en La Coruña, el golazo de Lorena dio la victoria a Osasuna en casa del líder. Todo el sufrimiento había quedado atrás. La marcillesa ya está a tope para ayudar a que su equipo consiga resultados tan brillantes como ése.

El equipo se está reencontrando después de una racha que les había dejado un poco descolgadas.

Sí, coges una racha mala y te descuelgas del objetivo, pero después de Navidades el equipo está mucho mejor. El pasado domingo demostramos que somos el Osasuna de siempre y hemos plantado cara al líder.

¿Ganar al Deportivo Abanca en su casa redobla la confianza?

Claro. Es un plus. Podemos hacerle frente a cualquiera. Fue un buen trabajo del equipo y el cuerpo técnico y nos da confianza para seguir adelante.

¿Cómo vivieron ese tiempo en el que no ganaban partidos?

No estamos acostumbradas a rachas así, pero esos partidos seguidos hicieron que aparecieran las dudas, que nos planteásemos qué hacíamos mal, que necesitábamos mejorar. No estábamos a gusto y era un poco duro. Volvíamos al siguiente partidos a por los tres puntos y no llegaban. El parón de las Navidades nos ha ayudado.

¡Como el año pasado!

Sí -sonríe-. En la segunda vuelta no perdimos ningún partido. Esto es muy largo y nos hemos mentalizado de que faltaba mucho y se le podía dar la vuelta.

Han encadenado dos victorias y se ve la situación de otro color.

Eso es. La tabla está apretada y eso lo hace bonito. Son equipos muy duros y queda mucho.

La victoria llegó con su gol, también con las paradas de Maitane. ¿Cómo se sintió al ser de nuevo protagonista en su equipo?

Siempre gusta marcar goles, pero éste es uno de los más importantes de mi carrera futbolística. Ver el balón dentro hizo que me subiera la adrenalina y más cuando nos llevamos los tres puntos.

Ha marcado goles de todas las facturas. Éste no le fue a la zaga.

Fue un balón que recuperamos, me lo pasó Celia, metí cuerpo, el poco que tengo -ríe- a la lateral y se le pasó por debajo. Me la puse en la izquierda, miraba todo el rato en la portería donde estaba Sampalo, mi ex compañera, orientada al palo derecho, y dije, ésta es la mía. Y fue hacia dentro.

En lo personal, ¿siente doble alegría marcar cuando ha pasado por problemas de salud y ya se ha recuperado?

Ha sido un año duro, porque nunca había tenido una adversidad en la salud, que es lo más importante. Tuve que parar un mes entrenamientos y partidos, a raíz del de Pradejón (3ª jornada, 26 de septiembre). Me notaba antes, pero allí fue cuando vi que no podía más y tenía que dejarlo por un tiempo. Osasuna me apoyó en todo momento. El hipotiroidismo estaba muy por encima de los parámetros y me hacía no tener energía, no poder correr, me ahogaba subiendo las escaleras... Yo que soy una persona explosiva sentía agobio por esta situación. Así que fui viendo cuándo podía ir entrando poco a poco hasta que mi cuerpo fue capaz de ir jugando, primeros 15-20 minutos. Los análisis salieron bien y yo me encontraba mejor.

¿Es un problema que se le ha manifestado ahora?

Desde hace mucho tiempo. Antes tenía hipertiroidismo, tomaba pastillas, pero tenía más energía que nunca. Los médicos alucinaban, pero yo me encontraba bien. Cuando se controló la tiroides, dejé de tomar las pastillas, continuando con los controles médicos, volví a sufrir hiper. Entonces me dijeron que me tenían que quemar la tiroides y eso me iba a provocar el hipotiroidismo. Fue en junio del año pasado. Estuve 10 días aislada. Me tomé una pastilla de yodo radioactivo y me la quemaron casi totalmente. Al cabo de los meses, me iba notando baja de energía, me dormía, y en Pradejón mis padres que dijeron que aparcara el fútbol un poco y me centrara en la salud. Ahora tengo que tomar la pastilla toda la vida. Yo pensaba que ya no iba a ser la de antes, pero ahí estuvieron mis padres y mi pareja que fueron mis pilares y me recordaron que sí lo iba a ser.

Y en ese gol de la victoria, ¿cuántos sentimientos había?

Muchos. Rabia, me quité una mochila de 20 kilos de encima. Y volvió la confianza en mí. Este problema de tiroides ha quedado atrás.

¿Qué puede dar Lorena de aquí en adelante a Osasuna?

Daré el 100%. Ahora tenemos descanso y, aunque estemos en buena racha, viene bien.

DNI

​

​Nombre Lorena Herrera Perales



Fecha de nacimiento Marcilla, 18-11-1995



Altura y peso: 1,67 m y 53 kg



Trayectoria

Marcilla Aurora 2002-2011

Osasuna 2011-2014

Mulier FCN 2014-2017

Osasuna 2017-