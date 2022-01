Oier: "Hay que responder a la situación"

momento de capitanes. La situación se ha complicado, no salen las cosas, y discurso autocrítico pero también con tintes optimistas. Habló de “situación delicada” a todos los niveles, pero también puso en valor la puntuación en Liga. Sin paños calientes, catalogó el tropiezo en Copa como “un disgusto más”. Demasiados en los últimos tiempos. Es. La situación se ha complicado, no salen las cosas, y Oier Sanjurjo ofreció unpero también con. Habló de “situación delicada” a todos los niveles, pero también puso en valor la puntuación en Liga. Sin paños calientes, catalogó elcomo “un disgusto más”. Demasiados en los últimos tiempos.

“La situación es complicada. No estamos atravesando nuestro mejor momento en lo táctico, físico ni anímico. Pero hay que responder a la situación”, comentó Oier. Serio, pausado y convincente, ofreció explicaciones en un momento crítico de la temporada. “Somos conscientes de que el fútbol tiene estas cosas, es muy cambiante, es muy volátil, es una montaña rusa emocional. No es la primera vez que nos pasa”, citó sobre cómo ha cambiado a peor la inercia de Osasuna.

El capitán, no obstante, lanzó argumentos esperanzadores. “El equipo es fuerte en la estabilidad emocional”, dijo en medio de la tormenta de juego y resultados. “Lo demostró el año pasado, y tiene galones suficientes como para poder responder ante situaciones adversas”, ensalzó. Toca cerrar filas y reaccionar en bloque.

“Quiero mandar un mensaje de optimismo. Tenemos 22 puntos en 19 jornadas, vamos sobre el horario previsto en ese sentido, sin mirar a otro lado, porque sabemos que hay que mejorar muchas cosas y redireccionar el barco. Nos emplearemos a fondo para eso”, concluyó.

Kike Barja: "Pedimos disculpas a la afición"

“Pedimos disculpas, no estamos dando la imagen que se merecen”. Así de claro se mostró Kike Barja tras la eliminación en un mensaje dirigido a la afición.

“Queríamos recuperar sensaciones antes de afrontar el siguiente partido de Liga después de la dinámica que llevamos. Necesitábamos ganar, pasar y hacer un buen partido. No lo hemos conseguido. No hemos estado cómodos, hemos sido superados. El equipo está dolido y enrabietado, no es lo que queríamos y tenemos que intentar dejar de lado esta situación y mirar hacia adelante. Solo pensamos en el Cádiz, que es lo que nos compete”, declaró ante los canales del club.

“A la afición no le podemos pedir nada, pero sí queremos que estén con nosotros. Cuando un equipo no está bien mentalmente, que es nuestro caso, necesita ese apoyo. Les pedimos disculpas porque no estamos dando la imagen que corresponde, que merecen. Pedimos su ayuda porque les necesitamos más que nunca. Lógicamente les tenemos que dar algo para poder recibir. El equipo está dolido, hundido. Les necesitamos”, declaró.