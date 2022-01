Carbón y merecido

han parado en Montilivi a ver el choque entre Sacos de carbón para un grupo de exfutbolistas que dicen adiós a la Andan sus Majestades los Magos de Oriente carcajeándose de lo lindo porque en su retorno hacia casaentre Osasuna Girona y la imagen dada por los rojillos no es para menos.que dicen adiós a la Copa del Rey contra un equipo de Segunda. De los punteros, pero de Segunda. No da para más...

Y eso que las malas lenguas decían que Jagoba era de apostar por la Copa, competición bonita para los que pasan rondas, tipo el Atlético Baleares, y engorro para los que se complican antes de tiempo y les caen obleas de todas formas y colores, como le pasó al Getafe. Ojalá el ejemplo de los azulones sirva para nosotros, porque la verdad es que falta que hace ganar un partido. La duda es, ¿vio Jagoba el encuentro, o prefirió, acertando, sentarse en el sofá a ver la película de sobremesa de Antena 3, titulada 'Una inquilina inesperada'?

Me inclino por la segunda de las opciones. Porque saltar a Montilivi con exfutbolistas de la talla de Oier, Torres o Ramalho no es que sea apostar por el torneo del K.O. Y encima sin portero, porque en este equipo se cae Sergio Herrera y tiemblan los postes, el travesaño y las vallas del campo. Basta decir que en el país de los ciegos, el tuerto Juan Cruz destacó, o que un Chimy sin chispazo fue de lo poco rescatable de un encuentro que para el minuto 5 había firmado sentencia.

Me hace mucha gracia la gente que dice que Osasuna debe salir a ganar todos los partidos, incluso los de la Copa, sin tirar la toalla para centrarse en LaLiga que es la que da los cuartos. Antes pensaba igual. Pero ahora se ve la eliminación como un mal menor en un equipo que no sabe hacia dónde va, con un proyecto que se ha difuminado y con una estructura que empieza a tambalearse peligrosamente. Si nos centramos en la competición liguera, como el Getafe, igual empezamos a sumar de tres en tres...

Nada en Montilivi. De nadie. Jagoba en casa, Bittor parecía que también, un planteamiento que a las primeras de cambio se va al garete, contando con que hubiese planteamiento. Un pase de un central permite a un lateral marcar. Y de ahí en adelante, casi 90 minutos de nada, de fogueo, de intentos baldíos, con un Torres chupón que tiró fuera todo lo que pudo y más, con un Oier que está pidiendo a gritos el partido homenaje, con un Ramalho que no aporta nada, con un Unai que tiembla cada vez que el cuero va a su zona, con unos recambios supuestamente de campanillas que dieron el aldabonazo: el Ferrari Budimir, el desaparecido Rubén García, el ahogado Manu Sánchez y el errático Moncayola. Si montamos un circo nos crecen los enanos...

Nada contra el Girona. Ni atisbo de remontada. Ni asomo de lo que se hizo en Riazor. Los de Míchel controlaron el choque en todo momento, así que enhorabuena. Lo preocupante se queda con los nuestros, un equipo que asombraba a propios y extraños, un equipo que hacía la presión perfecta, que hilvanaba jugadas de lujo, que incluso jugó en viernes para ponerse provisionalmente líderes. ¿Os acordáis?

Osasuna es un fantasma. Suerte que el choque contra los del Botxo me pilló de fiesta, porque si llego a trabajar hubiese cortado cabezas a destajo. Ni Vladimir Dracul me apaga la sed de sangre. Pero es que volvían las mismas sensaciones en la Copa que tras la goleada de los leones, un equipo que tampoco está para tirar cohetes pero que nos pasó por encima. Lo mismo que el Girona. Y lo mismo que el Cádiz el próximo domingo.

Lo peor de todo es que no hay solución posible o no parece que la haya. A Jagoba dudo mucho que lo vayan a largar, porque la Famiglia se ha asegurado la manduca y tienen hechos los contratos. Y eso que sigue siendo el único que falta por renovar. ¿Motivo?¿Razón? A ver si resulta que el mocete no está tan a gusto en el banquillo rojillo como en casa, confinado, viendo la peli de Antena 3 y hay algo más de fondo...

De momento adiós a la Copa, adiós. Y merecido saco de carbón. Merecida derrota. merecida eliminación. Quien diga lo contrario es que tiene la venda demasiado rojilla. Más me preocupa la dinámica, esos partidos sin ganar, esa rueda en la que ha entrado el equipo. Sabemos que hay futbolistas y calidad suficiente para lograr la permanencia, incluso hacer algo más. Será cuestión de recuperar las sensaciones pasadas.

Ahora la final contra el Cádiz. Como decía Luis Aragonés, "ganar, ganar, ganar y ganar". Porque lo contrario sería meternos más adentro en la boca del lobo. Toca currar, toca trabajar, bajar al barro, recuperar a los infectados, a los lesionados, el juego, el toque, el gol. Toca estar todos unidos y afrontar la primera de las finales contra los gaditanos. Ellos han pasado de ronda en la Copa, eliminando al Fuenlabrada. Nosotros no. Así que a jugar a cara de perro y a hacer que El Sadar sea lo que era hace mucho tiempo: un fortín.

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!