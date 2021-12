Torró: "Tenemos un colchón, pero no podemos relajarnos"

colchón de siete puntos sobre los puestos de descenso. Lucas Torró , centrocampista de Osasuna , afirmó este domingo, tras perder 1-0 ante el Getafe , que su equipo no puede "relajarse" pese a tener unsobre los puestos de descenso.

Después de acumular nueve partidos consecutivos sin ganar, Osasuna se marchará de vacaciones de Navidad con una derrota dolorosa con un gol de Darío Poveda en el tiempo añadido. Torró aseguró que falta precisión en los últimos metros para ganar partidos.

"Es injusta (la derrota). Hemos perdido el partido en un detalle al final, en un centro que teníamos más o menos controlado. Hemos tenido ocasiones claras y no hemos marcado. Dolidos por no ganar y por no sumar, que era importante. Nueve partidos sin ganar. Ahora vienen las vacaciones, desconectar un poco, cargar las pilas y cuando empiece año nuevo, a por todas", manifestó en declaraciones a Movistar Plus.

"Nos está faltando esa precisión en tres cuartas partes del campo, sobre todo a nivel ofensivo. No estamos consiguiendo ese último pase. Tenemos un colchón, pero no podemos relajarnos. Todos tenemos que dar un paso más. Al final esto son dinámicas. Cuando todo va bien, todo va dentro. Ahora estamos en mala dinámica y esperemos salir de ella cuanto antes", señaló.