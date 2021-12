Las claves para que Osasuna gane al Getafe

Osasuna y Getafe no están para tirar cohetes. Los navarros no ganan desde hace dos meses, lo hicieron frente al Villarreal, y los madrileños no lo hacen desde que derrotaran al Cádiz hace un mes. Para el Getafe es un duelo fundamental ya que de conseguir los tres puntos saldrían de unos puestos de descenso que llevan ocupando toda la temporada.

El Coliseum Alfonso Pérez no es un campo del que Osasuna suela volver a Pamplona con los tres puntos. De hecho, su última victoria fue en 2008 cuando venció 0-2. Ziganda aquella tarde contó con el siguiente once: Ricardo; Azpilicueta, Cruchaga, Miguel Flaño, Monreal; Plasil, Puñal, Astudillo, Juanfran; Vela y Kike Sola. Eran otros tiempos.

En el 'Power Ranking' elaborado por Diario de Navarra, el Getafe va en media tabla:

CÓMO JUEGA EL GETAFE

El Getafe llega al duelo del domingo tras caer 5-0 en Copa del Rey ante el Atlético Baleares. Quique Sánchez Flores apostó con un once plagado de suplentes, pero sorprende que un Primera caiga de esta manera en Copa.

Desde la llegada de Sánchez Flores al banquillo madrileño, el Getafe están saliendo con un esquema de 3-5-2. Por lo tanto, teniendo en cuenta este aspecto y las últimas alineaciones de Jagoba Arrasate, Osasuna posiblemente apueste por copiarle el esquema al conjunto madrileño.

Media Coach

En portería estará David Soria, los tres centrales que jugarán por delante del portero son los siguientes: Djené, Mitrovic y Cuenca. Aunque estén penúltimos, el Getafe no es un equipo que esté recibiendo muchos goles (20). De hecho, es uno de los cinco equipos que menos remates en contra recibe (10.6). Cuenca lleva esta temporada 72 despejes (el sexto de la Liga) y Djené 56. Soria acumula 38 paradas este curso, es el décimo portero de la liga con mayor número.

El Getafe apuesta continuamente por el juego directo, es el tercer equipo de la liga con mejor porcentaje en pases largos (21%). Osasun ahí debe cuidar los constantes centros laterales de Damián Suárez y Olivera en busca de Enes Ünal.

Media Coach

Las posesiones no van con el Getafe, el balón será pasa Osasuna aunque sea visitante. Aun así, el equipo madrileño es el segundo equipo que más remata por minuto de posesión. Esto significa que los de Quique Sánchez Flores son de gatillo rápido, no se lo piensan cada vez que tienen el balón.

Media Coach

Por las bandas llega uno de los grandes peligros del Getafe gracias a sus dos carrileros uruguayos: Olivera y Damián Suárez. Suárez es el tercer futbolista del campeonato que más entradas hace (46) y Olivera es el segundo jugador con más intercepciones (35).

En el centro del campo suelen actuar Aleñá, Maksimovic y Arambarri. Futbolistas que ocupan mucho campo, Arambarri lleva 34 entradas, y que también poseen llegada desde segunda línea. Maksimovic es el jugador del campeonato que más intercepciones lleva (43).

En ataque se juntan dos puntas: Sandro y Enes Ünal. El turco lleva 5 goles en liga en 34 disparos, uno de los que más intentan ver puerta.

Media Coach

LA ESTRELLA DEL GETAFE: ARAMBARRI

Arambarri es una pieza clave para el Getafe. Su posición, por delante de Maksimovic y Aleñá le permite aparecer con más frecuencia en tres cuartos de campo.

El uruguayo tiene un cañón en su pierna y a balón parado es un argumento sólido para dañar al rival. En defensa también se aplica, como buen uruguayo, y acumula 34 entradas.

Arambarri acostumbra a aparecer en todas las zonas del campo pero se mide a Osasuna, que es el equipo que más distancia recorre por partido con 112 kilómetros.

Hasta el momento no ha logrado ningún gol en liga, el curso pasado anotó 3 tantos. A sus 26 años lleva ya cinco temporadas en Getafe, y es el futbolista con mayor valor de mercado con 20 millones.