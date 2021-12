Judith Sainz: “Van a ser unos meses difíciles pero volveré más fuerte”

Judith Sainz se llevó un doble disgusto. Su equipo, el Zaragoza CFF, perdió en Málaga la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina en la tanda de penaltis, y eso no fue lo peor para ella: se tuvo que retirar a la media hora con molestias en la rodilla. Poco después supo la noticia, la lesión más temida y tristemente frecuente entre las futbolistas: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Adiós a la temporada. La jugadora de Berriozar, canterana de Osasuna de 23 años, afronta ya la recuperación pensando “día a día”. El pasado 11 de noviembre,se llevó un doble disgusto. Su equipo, el Zaragoza CFF, perdió en Málaga la segunda eliminatoria de laen la tanda de penaltis, y eso no fue lo peor para ella: se tuvo que retirar a la media hora con molestias en la rodilla. Poco después supo la noticia, la lesión más temida y tristemente frecuente entre las futbolistas:. Adiós a la temporada. La jugadora de Berriozar,de 23 años, afronta ya la recuperación pensando “día a día”.

¿Qué ocurrió aquel día?

Estábamos jugando en La Rosaleda la Copa. Perdimos en los penaltis, así que fue un día bastante durillo. Cuando apoyé el pie izquierdo los tacos de atrás de la bota se me quedaron bastante clavados, y a la hora de hacer el giro la rodilla se me giró. Escuché un pequeño crac. Me tiré al suelo porque sentí un dolor muy fuerte. Miré al línea y le dije: “Por favor, dile a mi fisio que entre que no me puedo mover”. Me atendieron y me sacaron en camilla y la afición del Málaga me aplaudió. Por lo menos, me quedo con eso, salí de La Rosaleda animada por público.

¿Tardaron mucho en darle el diagnóstico?

Al principio, pensaban que sólo había sido el menisco o el ligamento lateral. Esa noche no dormí prácticamente nada. Regresamos en el AVE y fue directa al hospital. Me hicieron la prueba del cajón varias veces pero no se veía que era el ligamento cruzado. Tenía un pequeño esguince en el ligamento lateral y no lo pudieron detectar. El lunes y me hicieron la resonancia. Fue entonces cuando me dijeron que me había roto el cruzado.

Todavía no se ha operado.

Tengo un viaje antes de Navidad y hemos dejado la operación para principios de enero. No me han puesto ningún problema. Estas semanas estoy trabajando mucho la musculatura para no perder, con ejercicios de cuádriceps, isquios, glúteos... Llevo una rodillera y voy con muletas. La flexión y la extensión están ya casi al 100% y puedo andar bastante bien, pero me han dado las muletas por precaución.

Se le nota bien anímicamente, pero tendrá sus bajones.

Sí, cada día es un mundo. Intento no pensar en la operación, aunque es lo que más miedo me da, además de estar un montón de tiempo fuera del campo. Esta temporada era muy importante para el equipo. Nunca me han operado ni he estado ingresada y estoy bastante inquieta. Intento que la cabeza no esté todo el día pensando en qué ha pasado, en qué hice mal, qué no comí bien ese día... porque ya ha pasado. Trato de ser positiva. Siento el apoyo del equipo, estoy muy contenta de tener la familia que tengo que me apoyan y desde la distancia me preguntan todos los días. Mi pareja, Felipe, está conmigo todos los días ayudándome y acompañándome con cualquier cosa que necesito.

Desgraciadamente, esta lesión persigue a las futbolistas. Y digo ‘las’.

Sí, es muy común, aunque yo nunca había tenido una lesión grave. a día de hoy estamos Lana Spliter, Judith Verdaguer, Hellen Mubanga y yo.

¿Cómo ha sido la carrera de Judith Sainz antes de llegar hasta Reto Iberdrola en el Zaragoza? Hablemos de sus comienzos.

Empecé jugando con mis amigos en Berriozar. Sólo estábamos dos chicas, íbamos todos juntos a clase. Cuando llegas a una edad, no podía seguir jugando con chicos y Osasuna creó entonces un equipo femenino de fútbol 7. Me llamaron y empecé a jugar allí hasta los 15-16 años, cuando el presidente de Osasuna (Pachi Izco) dijo que el fútbol femenino era antiestético. Quitó al equipo y surgió el Mulier y la mayoría de las chicas fuimos allí. Y de ahí me fui a Estados Unidos, con 17 años.

Al regreso, se fue a Cáceres.

Sí, al volver jugué allí media temporada. Pero en el mercado de invierno firmé por el Zaragoza. Estuve aquí muy contenta y renové por esta temporada.

¿Cómo ve la posibilidad de volver a Osasuna?

Es el equipo de mi tierra y no cierro las puertas a ningún club. Yo en Zaragoza estoy contenta tanto en lo personal como en lo deportivo. Osasuna fue el equipo donde empecé y me ayudó a crecer como jugadora y si estoy aquí es en parte por lo que viví allí.

De momento, a recuperarse.

Sí, tengo que prepararme tanto física como mentalmente. Soy una persona que voy día a día. Van a ser unos meses difíciles pero todo pasa por algo y si tengo que pasar por esto seguro que volveré más fuerte. No tengo ninguna duda.

DNI

​

​Nombre. Judith Sainz Páez



Fecha de nacimiento. Pamplona, 25-8-1998



Posición. Centrocampista polivalente



Trayectoria



CA Osasuna B 2011-2013



Berriozar CF 2013-2014



CA Osasuna 2014



Mulier FCN 2014-2016



CMU Eagles 2016-2020



CFF Cáceres 2020



Zaragoza CFF 2020



Una gran experiencia de cuatro años en EEUU

Judith Sainz no había cumplido los 18 años cuando se marchó a Fayette, Missouri (Estados Unidos) para estudiar y jugar al fútbol con una beca en el CMU Eagles. Una experiencia que recuerda como “muy completa en todos los aspectos”. La navarra permaneció 4 temporadas en EEUU antes de regresar a España en 2020.

“Mi experiencia fue muy bien. Fue única. Sé que a muchas chicas les gustaría poder tenerla. Allí se valora mucho el tema de la igualdad en la Universidad. Lo más importante es que puedes compaginar a la perfección deporte y estudios”, explica la de Berriozar.

La temporada universitaria es de agosto a diciembre, “muy intensa, y se juegan dos partidos por semana”. “Entrenadores y profesores te ponen todas las facilidades para compaginarlo”, asegura Judith.

MEJOR JUGADORA Y GOLEADORA

En lo deportivo, no le pudo ir mejor a la navarra. “Mi universidad ganó la liga dos años seguidos. Y después, los mejores equipos juegan un torneo nacional al que fuimos 3 años. Gané bastantes premios por mi desempeño tanto el equipo como en la universidad: máxima goleadora, mejor jugadora, un par de años en el once ideal de la liga... Una experiencia muy completa en todos los aspectos”, señala.

Ahora, Sainz trabaja para la empresa que le llevó a EEUU, AGM. “Me ayudó al volver aquí a compaginar el fútbol y el trabajo. Todas las mañanas estoy de consultora y ayudo a otras chicas que tienen la idea de ir a Estados Unidos con una beca deportiva y compaginarlo con los estudios universitarios. El proceso que hicieron conmigo lo hago yo con ellas”, revela la centrocampista navarra.