Osasuna Femenino paga caro los errores y sale derrotado de tierras catalanas

Osasuna Femenino encajó dos goles muy temprano en la primera parte que dejaron al equipo tocado. En la segunda mitad las rojillas salieron más intensas, pero un error de las navarras dejó el marcador más abultado. Vilariño recortó distancias de cabeza, pero no hubo más tiempo para sacar algo positivo de tierras catalanas.

Osasuna Femenino salía al partido con intensidad y con ganas de hacerlo bien. Las rojillas tenían su primera ocasión a los ocho minutos de comenzar el encuentro, pero pronto se iban a imponer las locales. En el minuto diez se adelantaba el Levante Las Planas con un buen disparo desde la frontal del área de Irina. Las navarras intentaban levantarse del golpe, pero el Levante estaba muy concentrado y enlazaba varias ocasiones de peligro. Las catalanas conseguían hacer el segundo gol, Letti de cabeza ampliaba la ventaja.

Osasuna Femenino despertó y el Levante Las Planas bajo la intensidad. Las rojillas intentaban, poco a poco, hacerse con la posesión y llegar con peligro, pero las locales seguían muy centradas. Las visitantes tuvieron alguna que otra ocasión para reducir la ventaja, pero no llegaba a tener un peligro considerable. El descanso llegaba con un Osasuna Femenino más cómodo, pero sin hacer daño al rival.

En la segunda parte las rojillas salían mucho mejor que su rival. Mucha posesión para las navarras que no terminaban por transformarlo en ocasiones claras. El Levante Las Planas intentaba aprovechar cualquier momento con el balón para atacar muy rápido y hacer daño, pero la zaga rojilla estaba seria. Un error en el pase de Maitane Zalba dejaba a la delantera rival sola para marcar el tercero de las catalanas. Después de varias ocasiones con poco peligro, Osasuna Femenino recortaba distancias con un buen gol de cabeza de Vilariño. Dos minutos después Lorena tenía una ocasión muy clara en el área, pero la portera rival se hacía con el balón. Sólo quedaba un cuarto de hora para el final del partido y las rojillas lo seguían intentando. Al final derrota de las navarras que trabajaron bien en la segunda parte, pero no consiguieron hacerse con el partido.

Osasuna Femenino se queda con 21 puntos, mientras que el Levante Las Planas se mantiene primero en la clasificación con 30 puntos.