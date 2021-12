Braulio: “Nos quedamos en Osasuna porque somos felices en el día a día”

acuerdo verbal para la continuidad de Braulio, y ayer se hizo oficial. Firma como director deportivo hasta 2026 ligando la renovación al nuevo mandato. Junto a él, José Antonio Prieto ‘Cata, secretario técnico y mano derecha de Braulio. “Nos quedamos porque somos felices en Lleva cuatro temporadas y media. El club mira al futuro con bases sólidas en materia deportiva. Era un secreto a voces. El presidente Sabalza ya había anunciado unpara la continuidad de Braulio, y ayer se hizo oficial. Firma como director deportivo hasta 2026 ligando la renovación al nuevo mandato. Junto a él, José Antonio Prieto ‘Cata, secretario técnico y mano derecha de Braulio. “Nos quedamos porque somos felices en Osasuna ”.El club mira al futuro con bases sólidas en materia deportiva.

presentar la ampliación del contrato. “Es un día importante”, relataba Sabalza en medio de un ambiente distendido en la sala de prensa. La Junta Directiva, salvo Ignacio Yániz y Manuel Piquer, asistió a la comparecencia del “verdadero protagonista”. El presidente bromeó con la típica frase de Braulio en las presentaciones de jugadores. Esta vez, le tocaba explayarse a él. “Entendemos que son las personas idóneas en este ciclo. Valoro cómo se han involucrado en el club y su filosofía. Se han empapado de la filosofía y la han asumido como propia. Han demostrado su valía profesional y algo que no se ve de cara al exterior, pero que lo valoramos en el contexto: su valía humana. Son personas en las que se puede confiar, es una de las cualidades más importantes que se puede tener en la vida”, comentó Luis Sabalza, quien se detuvo en la figura de Cata: “Es una persona menos conocida pero que desde la discreción hace un trabajo excelente. Es una pieza importante”. El secretario técnico se emocionó y se le escaparon las lágrimas. El Sadar abrió sus puertas ayer para. “Es un día importante”, relataba Sabalza en medio de un ambiente distendido en la sala de prensa. La Junta Directiva, salvo Ignacio Yániz y Manuel Piquer, asistió a la comparecencia del “verdadero protagonista”. El presidente bromeó con la típica frase de Braulio en las presentaciones de jugadores. Esta vez, le tocaba explayarse a él. “Entendemos que son lasen este ciclo. Valoro cómo se han involucrado en el club y su filosofía. Se han empapado de la filosofía y la han asumido como propia. Han demostrado su valía profesional y algo que no se ve de cara al exterior, pero que lo valoramos en el contexto: su valía humana. Son personas en las que se puede confiar, es una de las cualidades más importantes que se puede tener en la vida”, comentó Luis Sabalza, quien se detuvo en la figura de Cata: “Es una persona menos conocida pero que desde la discreción hace un trabajo excelente. Es una pieza importante”. El secretario técnico se emocionó y se le escaparon las lágrimas.

El presidente también destacó la “lealtad” de Braulio por no atender las llamadas que había recibido de otros clubes. No fue tan explícito el mandatario, pero lo cierto es que el Getafe, entre otros, habían contactado con el director deportivo. Quería seguir en Osasuna.

CARRUSEL DE AGRADECIMIENTOS

“Estamos a gusto, somos felices en el día a día. Por la gente con la que lo hacemos”, enfatizó Braulio en su exposición, llena de agradecimientos al “presi, la Directiva, cuerpo técnico, jugadores y afición”. A ese discurso sumó nombres como Miguel Flaño , que estuvo en la dirección deportiva, Sergio Amatriain y Alejandro Alfaro y sobre todo a Cata, “que es mi compañero de batallas y que vino en un momento complicado, saliendo de un club y apostando por Osasuna”.

“También quiero agradecerlo a mi mujer, a mi familia que me aguanta, a mi madre que apaga la tele cuando Osasuna pierde y vuelve a encenderla cuando gana. Yo disfruto el día a día al cuerpo técnico, a Jago que seguro nos estará escuchando, y al final a toda la gente que rodea Tajonar, a Ángel Alcalde, a Patxi Puñal que está en el día a día con nosotros, intentando entre todos buscar el perfil de futbolista que tenemos. Y a toda la gente, a toda la afición, me he sentido bastante respaldado”, declaró Braulio para agradecer el apoyo que siente. “Estos años hemos contribuido entre todos a hacer feliz a mucha gente en Pamplona, de Navarra y fuera de la Comunidad”, agregó.

Fue momento de hacer una foto más sosegada y con perspectiva. Braulio pidió poner los pies en la tierra después del mal sabor de boca que había dejado el empate contra el Elche. El objetivo, la permanencia. “El Villarreal, que tiene mucho más presupuesto que nosotros, cada año cuando consiguen los 40 puntos lo celebran con champán. Nosotros lo celebraremos con patxaran. Creo que hemos perdido la noción de la realidad. Crecer sí, pero asentarse en Primera es muy difícil”, reflexionó. “A veces no somos conscientes de que tenemos 20 puntos, y de que estamos por delante de equipos como el Valencia, el Villarreal, estamos empatados con el Athletic...”, dijo.

“Tenemos que ser ambiciosos, pero no podemos perder la perspectiva. No podemos dejarnos llevar por un resultado. El club ha crecido mucho, y esta es la idea”. Braulio puso nombres a esa filosofía: David García y Moncayola. “El cambio generacional se tiene que producir. Y la gente que venga de fuera que se adapte a nivel deportivo, y también a nivel personal”.

No ocultó que habrá habido errores en decisiones puntuales, pero valoró el crecimiento “a nivel de plantilla, a nivel de estructura de club y a nivel de Tajonar”. Braulio quiere darle continuidad.

LE ACONSEJARON QUE NO SIGUIERA

Sin entrar a valorar las opciones que ha tenido sobre la mesa para abandonar Osasuna, el gallego dejó caer que “cuando las cosas van bien, lo equipos te consideran un opción”. Y compartió públicamente que ha habido gente del mundo del fútbol que le aconsejó que no renovara “porque llegarán los momentos malos”.

“Pero al final cómo vives tu día a día para mí es muy importante. Llegar cada día a trabajar y sentirte partícipe con todas las personas con las que trabajo... Yo soy feliz. A lo mejor en otros clubes ganaría más dinero, o pelearíamos por otras situaciones deportivas, pero yo creo que cómo está mi familia, cómo estoy yo... Yo soy feliz en el día a día, y no busco otras metas”, expresó de forma tajante.

Y esa vida diaria viene marcada por la idiosincrasia rojilla. “No podemos olvidar el equipo en el que estoy, que tiene una identidad propia. No es lo mismo trabajar en el Valencia, en el Valladolid o aquí. Sabemos que tenemos que tener una cuota de jugadores de aquí, tenemos que traer a jugadores de fuera que se adapten a esta identidad. El margen de fichajes es diferente, ya que aquí no fichamos tanto como en otros clubes, Osasuna es un club y no pertenece a un dueño”.

Tras llegar en mayo de 2017 sabe el terreno que pisa y ha formado un núcleo duro de trabajo con el cuerpo técnico. “Es un poco complicado, porque el margen es pequeño sobre la gente que tienes que traer de fuera, porque si te equivocas en uno de fuera es complicado. Tampoco puedes tapar al de abajo. Es un club diferente. Pero también eso lo hace especial. Y sobre todo, cuando van mal dadas, ya lo habéis visto, dentro del club y fuera del club nos unimos y a veces lo sacamos”, comentó.

ratificar a Jagoba Arrasate en plena mala racha de resultados la pasada temporada. Un discurso que tuvo gran repercusión. “Es verdad que luego salió bien. Me llamaban agentes. Podíamos bajar, sí. Ponen de ejemplo esa charla en escuelas de entrenadores. Teníamos diez lesionados… Nos pasaba de todo, con los árbitros no tuvimos mucha fortuna, y con todo eso creo que tomamos la decisión acertada. Igual les cargamos de una excesiva responsabilidad de no fallar al apoyarles tanto, lo hablaba con Bittor, y al final salió bien. Pero todo el club lo tenía claro”. Una de sus decisiones más mediáticas fueen plena mala racha de resultados la pasada temporada. Un discurso que tuvo gran repercusión. “Es verdad que luego salió bien. Me llamaban agentes. Podíamos bajar, sí. Ponen de ejemplo esa charla en escuelas de entrenadores. Teníamos diez lesionados… Nos pasaba de todo, con los árbitros no tuvimos mucha fortuna, y con todo eso creo que tomamos la decisión acertada. Igual les cargamos de una excesiva responsabilidad de no fallar al apoyarles tanto, lo hablaba con Bittor, y al final salió bien. Pero todo el club lo tenía claro”.

Se vivieron momentos de curvas en un trayecto que llegó a buen puerto y que sitúa ahora a Osasuna en la mitad de la tabla con 20 puntos. Pese a lanzar claramente que “el objetivo es la permanencia”, Braulio añadió que “limitar los sueños no tiene sentido” y recordó la final de Copa como uno de los grandes hitos de la historia del club. La era Braulio llegará, al menos, hasta los nueve años si se cumple el nuevo ciclo.