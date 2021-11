Osasuna suspende en la estrategia

Fidel Chaves no llega al 1,80 de altura, pero anoche fue el más listo de la clase en el primer córner que botó el saque de esquina de Tete Morente. Le bastó con saltar sin oposición. El cabreo de Jagoba Arrasate en la zona de banquillos fue tremendo. No es para menos. Un córner que, por cierto, llegó tras una posible falta previa a Unai García. no llega al 1,80 de altura, pero anoche fue el más listo de la clase en el primer córner que botó el Elche . El centrocampista de 32 años demostró su pillería para adelantarse a la defensa de Osasuna y peinar elde Tete Morente. Le bastó con saltar sin oposición. El cabreo de Jagoba Arrasate en la zona de banquillos fue tremendo. No es para menos. Un córner que, por cierto, llegó tras una posible falta previa a Unai García.

Fidel escribió su nombre en la lista maldita de jugadores que han marcado a Osasuna esta temporada en jugada de estrategia. El laboratorio está restando puntos a los rojillos. El primero fue Alderete (Valencia) en la cuarta jornada. El central paraguayo anotó de cabeza a la salida de un córner. Kike Hermoso (Betis) le cogió el testigo en la visita del equipo verdiblanco a El Sadar. El defensor debutante en Primera División aprovechó un balón muerto en el área tras una falta para batir a Sergio Herrera. Grave fue también el gol de Dani Rodríguez (Mallorca). Remató solo en el área pequeña tras un saque de esquina. Minutos después, su compañero Fer Niño aprovechó un mal despeje de un córner para poner el 2-1. Jornadas después, Diego Carlos (Sevilla) se elevó por encima de todos los defensas para cabecear de forma contundente. Casi idéntico fue el gol de Felipe (Atlético) en el Wanda, a falta de cuatro minutos para el final. Anoche fue el turno de Fidel. Es el sexto jugador que ha marcado un gol de cabeza a Osasuna esta temporada. Solo el Cádiz -con siete en contra- tiene peor registro que los rojillos en esta faceta.

SENSACIÓN DE INSEGURIDAD

Lo cierto es que Osasuna no consigue armar las piezas en la estrategia defensiva. La altura de hombres como David García, Lucas Torró -este lunes ausente por sanción-, Kike García o Budimir no ha cortado la sangría de goles en contra. Además del tanto que supuso el empate este lunes, el Elche pudo marcar con centros desde el perfil izquierdo. Lucas Boyé, con todo a placer, remató al poste e, instantes después, fue Josan quien cabeceó un centro pasado que salvó Sergio Herrera en la misma línea de gol. De hecho, los futbolistas ilicitanos pidieron gol, pero el árbitro lo vio claro. La repetición no dejó lugar a dudas.

El Elche botó cuatro saques de esquina, uno menos que Osasuna, y la sensación de inseguridad fue una constante. Un expediente, sin duda, a mejorar.