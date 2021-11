El mensaje de Juan Carlos Unzué a los políticos

Juan Carlos Unzué es una lección de vida. En su afán por compartir su lucha contra la ELA para lograr dar visibilidad a la enfermedad, el mensaje que transmite llega a lo más hondo de quienes le escuchan. Ocurrió recientemente con su manos a la obra en materia de "investigación y ayudas". Unzué ha sido claro en el torneo benéfico en el Golf de Sant Cugat, con Joan Laporta y Pep Guardiola sentados en primera fila. Todos escuchan atentamente. Cada palabra dees una lección de vida. En su afán por compartir supara lograr dar visibilidad a la enfermedad, el mensaje que transmite llega a lo más hondo de quienes le escuchan. Ocurrió recientemente con su charla en Tajonar y es algo que sucede cada vez que se dirige al público. Su último discurso ha servido para pedir a los políticos que se pongan. Unzué ha sido claro en el torneo benéfico en el Golf de Sant Cugat, con Joan Laporta y Pep Guardiola sentados en primera fila. Todos escuchan atentamente.

"En este año y pico creo que seguimos siendo invisibles a pesar de todo el trabajo que se está haciendo y de que hay más conocimiento en la sociedad de lo que es la ELA. Ellos son los que pueden cambiar algo. Y sí, las palabras o las fotos quedan muy bien. Pero hay que hacer", ha comentado.

Juan Carlos Unzué, en todo caso, se ha mostrado feliz por el gran apoyo que recibe a diario. Se siente respetado y querido. "Mi objetivo es llegar a mucha gente a través de los medios. El segundo paso es conseguir los recursos económicos que esta enfermedad no tiene a nivel de investigación y de ayudas. Hay mucha gente anónima, que no me conoce, y ha querido aportar su granito de arena. Tengo una satisfacción enorme de sentir el respeto. En la misma altura, creo que siento frustración con la mayoría de los políticos", ha reflexionado en el foro.