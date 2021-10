"La lección de vida que nos está dando Unzué está muy por encima del fútbol y de Osasuna"

Me van a perdonar, pero permítanme que hoy hable de lo mío. Es algo que llevo dentro desde hace mucho tiempo. Vayamos al principio. He crecido admirando en la distancia a Juan Carlos Unzué. Su último vídeo en Tajonar es maravilloso. Si no lo han visto, dejen de leerme y háganlo. Se lo ruego. Cuando comencé a saber de él yo tenía cinco años y compartía portería con Vicuña y Roberto Santamaría. Luego… ¡fichó por el Barça! Juan Carlos fue portero de Primera División durante 17 años. Ahí es nada.

Ha compartido vestuarios como jugador con mitos rojillos como Brzic, Zabalza, Robinson, Goicoechea, Martín, Ziganda o en los inicios de la época dorada de Javier Aguirre. Estuvo en el germen del Dream Team con Cruyff, Koeman o Laudrup. En el Sevilla con Monchi, Simeone, Maradona, Bilardo o Luis Aragonés. Tras colgar los guantes coincidió con Ronaldinho, Guardiola, Messi, Xavi o Iniesta entre otros. Me he dejado a muchos, pero es que la nómina de futbolistas históricos es casi irrepetible. Repito, técnicos como Cruyff y Guardiola, pasando por Bilardo y Aragonés, futbolistas como Maradona y Messi. Casi nada…

semifinales de Copa del Rey en El Sadar. Me dolió esa derrota, especialmente por él. Luego en una entrevista en COPE confesó que fue el momento que vio que se tenía que retirar y se me volvió a abrir esa herida. Reconozco que un delicioso reportaje y podcast de Javier Iborra aquí en Diario de Navarra sobre un Mundial sub 20 que puso a Tajonar en el mapa con Unzué, Goico y Arozarena me devolvió mi devoción por Juan Carlos.

No puedo evitar recordar que aun me duele la que se formó con el penalti de Mascherano. Me pareció tremendamente injusta la reacción de una parte de la afición. Esa manía que tienen algunos de repartir carnets de buenos osasunistas. Algunos quedaron retratados, y Juan Carlos no perdió ni un ápice como referente de Osasuna gracias a que su actitud fue siempre ejemplar.

Mi admiración para él como rojillo y navarro, pero la lección de vida que nos está dando está muy por encima del fútbol y de Osasuna. Gracias por todo, gracias por tanto.