Maitane Zalba: “Le diría a la afición que se enganche a nosotras”

En el campo, esta joven menuda y algo vergonzosa, al menos a la hora de ser entrevistada, se agranda. En todos los sentidos. Sus manos alcanzan balones imposibles. Su cuerpo se antepone ante disparos rivales que parecen insalvables. Y también grita, ordena, manda, anima, alienta, motiva. Es Maitane Zalba, la guardiana de las redes rojillas, y ha vuelto con fuerza. Este sábado, a las 16:30 en Tajonar, espera el Parquesol para seguir la racha.

¿Qué tal se encuentra físicamente? Se perdió cuatro jornadas por una lesión de tobillo y el otro día se retiró de un partido. ¿Qué le ha pasado?

Me ha costado incorporarme esta temporada. Volví contra el AEM, jugué los 90 minutos y el siguiente partido, contra el Athletic de Bilbao, recaí de una lesión, pero no ha sido tanto como esperábamos.

En este caso muscular.

Sí, no tenía nada que ver con la anterior. Pero ha sido corta y el pasado fin de semana pude jugar. Espero no tener ninguna lesión más de aquí a final de temporada. Te da rabia no poder ayudar al equipo. Pero es lo que toca.

No podemos ver los partidos del equipo cuando juega fuera, pero las crónicas cuentan que Maitane se salió en Madrid ante el Atlético. ¿Qué hizo?

Hice una doble parada para mantener al equipo vivo. Todo lo que sea ayudar, estoy agradecida. Fue un pase atrás, un tiro a bocajarro que paré y otra vez en el rechace la saqué.

En ese momento, ¿qué siente?

Mucha alegría, mucha felicidad, y me acuerdo de la familia y de todo el mundo que me apoya.

¿Está de acuerdo con la idea de que una parada de una portera es como un gol de una delantera?

Yo lo celebro como un gol...

¿Y cree que eso cala en la afición?

No se le da tanta importancia como a un goleador. El fallo siempre se ve más cuando eres defensa o portera, pero cada vez se le da más importancia a una parada.

Lleva ya varios años en el equipo. ¿Cómo ha visto su evolución?

Pienso que he crecido mentalmente un montón. Es donde más lo noto. El saber estar, el no desconcentrarme en los 90 minutos, ahí he notado que he madurado.

¿Y cómo lo ha conseguido?

Con trabajo, mucho esfuerzo y la confianza de los entrenadores. Y confiando en mí misma. Una vez vas cogiendo minutos y minutos es donde más creces en el campo de fútbol.

Lo que más llama la atención de Maitane en el campo es lo que manda, siendo tan joven. No se corta.

No me corto. Desde siempre, mi padre me dijo que tenía que hablar mucho en el campo de fútbol. Y también para estar concentrada los 90 minutos. También ayudo a que el equipo esté metido en el partido y tenga intensidad.

Sobre todo, hacen falta esas dotes de mando cuando las cosas van mal.

Eso es. Cuando las cosas van mal es cuando el equipo más lo necesita.

Le ha tocado vivirlo desde fuera y desde dentro. ¿Cómo está valorando la temporada del equipo?

Está muy unido, hemos empezado muy fuertes. Ojalá sigamos así hasta el final de la temporada.

Se han colocado segundas, con los rivales tan fuertes que tienen.

En esta liga todos los partidos son muy muy complicados. No hay ningún equipo que... todos los fines de semana tienes que salir a muerte porque cualquiera te puede pintar la cara y te puedes quedar con el regalo.

Y el sábado...

Esperamos ganar y seguir con nuestra rutina.

¿Qué le diría a la afición? A la que va a Tajonar y a la que no.

Que se enganchen a nosotras, que estamos haciendo una temporada bonita y que ese calor se siente. Les animo a que vengan a vernos -risas-.

¿Echan de menos que vaya más gente?

Al final, todo el que viene lo hace con todo el cariño y se agradece mucho. Pero quien venga invitado está.

Acaba de venir de trabajar. Cuéntenos a qué se dedica.

Estoy haciendo prácticas de Grado Superior de Energías Renovables, como técnico de mantenimiento de Aerogeneradores, en la empresa Eron. Estoy muy a gusto.

Y en el trabajo, ¿saben que es la portera de Osasuna?

Sí -sonríe-. Me preguntan por los partidos y me desean que gane el fin de semana.