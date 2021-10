El Getafe vuelve a por Braulio

muy del gusto de Ángel Torres, presidente del director deportivo de se ha vuelto a activar ese interés en un escenario en el que Braulio termina contrato en junio de 2022, al igual que No es ningún secreto que Braulio Vázquez es, presidente del Getafe . El club azulón ha contactado con elde Osasuna en las últimas temporadas para intentar su llegada. En los últimos díasen un escenario en el que Braulio termina contrato en junio de 2022, al igual que Jagoba Arrasate . Ha habido llamadas, pero hasta ahí.

Fuentes próximas al Getafe advierten que su fichaje es el principal deseo de Ángel Torres para consolidar el proyecto en Primera cuando ahora atraviesa un bache de resultados. Sin embargo, Braulio ha compartido públicamente su deseo de continuar en Osasuna y ha descartado sentarse a escuchar otras propuestas como la del Getafe. Es feliz en Pamplona, donde vive su quinta temporada al frente de la parcela deportiva.

PRIMERO, EL PRESIDENTE

Lo cierto es que hubo conversaciones informales para tantear una renovación, que sería de cuatro años, pero el plan de Luis Sabalza pasa por esperar primero a ese proceso electoral. Después se concretaría la operación. No se abordará esa ampliación antes, tampoco la de Jagoba Arrasate, que sería la siguiente ficha en caer. El proceso se iniciará el sábado en la asamblea nombrando la Junta Electoral. ¿Habrá elecciones? No se atisban candidaturas. Y el presidente todavía no ha confirmado si se presentará a una nueva reelección.

ARRASATE, A LA ESPERA

La situación, por tanto, se resolverá una vez cerrado el tiempo electoral. Una cuestión que también afecta a Jagoba Arrasate. “Hay gente que tiene que ir por delante. Yo estoy ahí en la cola, no sé cuándo me tocará o si me tocará. Me lo tengo que ganar también. Puede ser importante para el futuro inmediato del club y a nivel deportivo también. Yo ahora no pinto mucho. Lo que tengo que hacer es sacar el máximo rendimiento de la plantilla. Lo otro llegará”, comentó el entrenador el pasado sábado sobre su futuro.