Arrasate: "Quiero que Osasuna llegue lo más alto posible, ahora no tengo otra aspiración"

Así de claro y natural se mostró Jagoba Arrasate en una charla distendida que mantuvo con su referente en los banquillos, Manix Mandiola. El de Berriatua compartió sus sentimientos en una mirada más panorámica, incluso se planteó cómo será su adiós de Osasuna en un futuro. En su cuarto año de técnico en Pamplona disfruta de un equipo hecho a su medida. Y el proyecto de un entrenador perfecto para su idiosincrasia.

“¿Cuándo llega el momento de decir estoy a gusto, pero igual...?”, dejó caer Arrasate al hablar del “desgaste” en el programa Helmuga de ETB. “Está el riesgo de que acabe mal”, añadió. No se lo perdonaría. Un reflexivo Arrasate. Al otro lado, un bromista Manix Mandiola le lanzó: “Sigue otro año más y ya está. Dejas la puerta abierta, tienes caché”. Hubo risas y un ambiente de amistad. “Después de todo lo vivido con Osasuna, también junto a mi familia...”. Arrasate es feliz en Pamplona. Acaba contrato el próximo año, como Braulio Vázquez, a la espera del futuro proceso electoral. La Junta no ha dado el paso de renovarles, aunque sí ha habido conversaciones para vincular el proyecto a ambos si continúa Sabalza. “Es un equipo hecho para ti, de gente humilde, y de Primera División”, le comentó Mandiola.

MANDIOLA, SU REFERENTE

La relación entre ambos viene de lejos. Coincidieron cinco años en el Beasain y el Eibar. Manix de entrenador y Jagoba de jugador. Al actual técnico rojillo le entró el gusanillo cuando aún era delantero. “Me gusta transmitir las cosas claras, tres o cuatro ideas, pero siempre de forma clara. Eso lo he aprendido de ti”, le dijo Arrasate en la conversación. “Te nombro en el día a día, siempre estás presente. Uso partes del entrenamiento que aprendí contigo y frases para dirigirme a los jugadores”, comentó el entrenador de Osasuna.

“En Osasuna tenemos un gran ambiente. Hay 25 jugadores. Tienes que transmitir desde la naturalidad. Hay grandes capitanes y 10 jugadores de la casa. Oier mete en el camino a los demás. Vamos todos juntos”.

“Hay entrenadores que están hechos para unos sitios. Por ejemplo, por el estilo, no me veo en el Betis. Y me veo más en el Levante que en el Valencia”, apuntó Arrasate. “Tú te adaptarías”, respondió su profesor.

También abordaron el exceso de datos en el fútbol. “Llego a la sala de entrenadores y parece el despegue del Apolo 13”, bromeó Mandiola. “Las cifras están bien pero hay que darles una interpretación”, coincidieron.