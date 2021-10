Felicidad en El Sadar

¡Qué gozada! Vivir un partido en el feudo rojillo siempre es especial. Ambientazo. La gente estaba pletórica al inicio por reencontrarse y al final con la victoria. Y eso que el partido tuvo tramos difíciles de digerir. Pero tenemos la mejor afición del mundo. Coincido con Paco González en que ese último aplauso entre público y jugadores es algo especial. No lo debemos perder nunca.

Ese último cántico del "Somos un equipo" fue el bonus track del gol de Manu Sánchez. La verdad es que es un gran broche a un partido, sea cual sea el resultado. El tanto rojillo es, un día más, la prueba a no rendirse y a seguir creyendo.

Osasuna acumula tres partidos ganando en el descuento y cuatro sin recibir gol. Once goles lleva Osasuna: 4 de defensas, 5 de centrocampistas y 2 de delanteros. Esperamos más de los tres de arriba, pero es verdad que no se les puede achacar absolutamente nada. Llegarán sus goles, estoy seguro.

El partido por momentos fue un querer y no poder. Osasuna lo intentaba pero o bien no encontraba la fluidez necesaria o bien el Rayo se cerraba bien. Algo que tuvo como desenlace un encuentro en el que si no eras de uno de los dos equipos te aburrías.

Lo de Lucas Torró fue sensacional. Fue una pesadilla para el equipo rival, lo cortó todo por alto y cuando los de Iraola iban a ras de suelo sacaba la gachetopierna esa que tiene larguísima para quedarse con el balón. Afortunademte no tiene nada grave y volverá a ser un pilar en el próximo partido.

Me motiva mucho cuando Osasuna juega con dos delanteros. Entiendo que sin la baza de Budimir es complicado. Pero me parece una declaración de intenciones. Nos alegra a los rojillos y le da miedo al rival. Pero es simplemente una opinión. El que sabe y nos conduce con firmeza es Jagoba, y lo está haciendo bien.

Ahora llega un parón de selecciones. Qué poco me gustan. Y en noviembre nos llega otro. Así no hay manera de engancharse. Al menos tenemos 2 semanas para degustar la victoria y preparar los próximos partidos, que serán muy complicados. Ya nadie nos quita los 14 puntos que hemos sumado. Ya falta menos.