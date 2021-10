Vilariño y Larumbe, las nuevas perlas de Osasuna Femenino

Llegan a Tajonar juntas. Saioa Larumbe, de 18 años, al volante. Maitane Vilariño, de 19, en el asiento de copiloto. Van a protagonizar la primera entrevista presencial desde antes de la pandemia en el equipo femenino de Osasuna. Vilariño se estrenó en Reto Iberdrola en el tramo final de la temporada pasada y Larumbe ha sido la sorpresa del inicio de ésta.

Entrevistar a dos jóvenes futbolistas por fin cara a cara entre los pasillos de Tajonar -los anexos, que la entrada principal es aún territorio del primer equipo masculino- es una buena manera de regresar a la normalidad. Se nota la complicidad que hay entre defensa y delantera, las dos últimas revelaciones de la cantera. Asombran por su soltura y desparpajo, como si fueran veteranas. Saioa, alta y más seria, sorprende por su naturalidad en la primera entrevista de su vida. La pequeña Maitane, de sonrisa permanente, parece que lleva mil años en este mundillo. Botón de grabar. No hay nervios. Lo que hay en esta pareja es ganas de comerse el mundo. Y de convencer a Kakun Mainz.

“Me siento muy afortunada. No me lo esperaba, primero por hacer la pretemporada y luego debutar tan pronto. Estoy muy contenta. Se habló de hacer fichajes, no de subir al primer equipo”, reconoce Larumbe, que está ocupando estos partidos el puesto que ha dejado vacante Garazi Facila en el lateral izquierdo.

Vilariño fue la revolución del final de la pasada temporada. “No esperaba que contara tanto conmigo en la fase de ascenso. Jugué bastantes minutos. Al final de la temporada, Kakun ya me comentó que iba a tener ficha del primer equipo. Pero no me esperaba empezar jugando y tener tantos minutos. Estoy muy contenta y le doy las gracias”, afirma Maitane.

DOS FUTBOLISTAS VELOCES

No les cuesta tampoco hablar de sus cualidades. “Tengo que mejorar a nivel defensivo. Entre mis virtudes está que, aunque esté cansada, sigo intentando hacer lo mejor para el equipo. Y la rapidez, por supuesto”, valora Vilariño.

También es rápida Saioa, que se ve así: “Me falta tener más tranquilidad en el campo y dar pases más claros. Y mi virtud -se lo piensa-.... Tengo buen físico, resistencia y velocidad”.

La zaguera zurda de Orkoien explica su estilo: “He mejorado mucho. Suelo jugar en el lateral izquierdo, a veces de central y un par de veces de extremo. También he jugado por la derecha, pero no se me da tan bien”. Saioa asegura que no sabía que se iba a ir Garazi Facila “y cuando se fue pensaba que iban a fichar a alguien”. Pero se ganó la confianza del cuerpo técnico. “He hecho entrenamientos bastante buenos y me he sentido a gusto en los partidos”, apunta Larumbe.

Las dos están bajo la batuta de una entrenadora exigente. “Kakun nos mete caña, no se conforma con cualquier cosa y siempre quiere más”, revela Saioa. “Estamos en una categoría que exige mucho. Estos tres partidos hemos conseguido dos victorias y un empate pero nos pide más, y yo lo veo muy bien porque si nos relajamos nos comen”, añade Vilariño.

Pero Kakun es también una entrenadora cercana. “Ha sido jugadora y se pone en nuestra piel. Eso significa mucho”, matiza Maitane.

CONSEJOS DEL VESTUARIO

Las dos jóvenes perlas de Tajonar han entrado en un vestuario experto en el que se han sentido bien acogidas. “Nos han recibido bien todas, aunque siempre hay alguna más cercana a ti en tu puesto que te intenta ayudar y te corrige”, afirma Maitane.

Saioa, que integra una línea plagada de veteranas, puntualiza: “Te dan consejos las jugadoras que están en tu puesto porque tienen más experiencia. Me ayudan mucho y lo agradezco un montón. Yo pensaba que no iba a encajar porque ellas son mucho mejores que yo, pero creo que puedo dar ese paso y llegar a su nivel”.

Las dos navarras han estrenado su casillero de goles en estas tres jornadas. Larumbe marcó en Zaragoza. “Cambiamos el sistema porque íbamos perdiendo y me puso de carrilera-extremo. No suelo jugar ahí. Fue una jugada por la otra banda, con centro de Iara, yo llegué con todo y tuve suerte y el balón entró”, recuerda.

Maitane Vilariño, por su parte, sabe que se esperan más goles de ella, pero señala: “Mi padre me suele decir que una delantera vive del gol, pero que no tengo que obsesionarme, porque si no, no salen las cosas”.

Saioa estudia Segundo de Bachiller en el Instituto de Basoko en Iturrama. Maitane, por su parte, estudia 2º de Bioquímica en la UNED. “Es bastante duro, pero como tengo las clases de tarde, aprovecho toda la mañana para estudiar. El fin de semana me suelo llevar los apuntes, como varias del equipo”.

Después del frustrado ascenso de la pasada temporada, las dos jóvenes jugadoras ven al vestuario con ganas de volver a intentarlo. “El año pasado estuvimos muy cerquita. El verano ha venido bien para pasar página e intentar ascender esta temporada”, recalca Vilariño. “Yo llegué en pretemporada y las vi con mucho ánimo, pensando: ‘Éste es nuestro año y se puede conseguir’”, añade Saioa.

Este domingo 3 de octubre, un potente Deportivo Abanca visita a las 12 Tajonar. “Acaban de descender y querrán volver a primera. Tienen un equipo muy fuerte. Podemos ganar y creo que vamos a ganar, pero tenemos que trabajar muy duro esta semana, para aprovechar sus puntos flojos y mejorar los nuestros, que los hemos tenido en los partidos anteriores”, admite Maitane Vilariño. Saioa jugará con el filial mañana.

Las rojillas no se conocieron hasta la pasada temporada. “Maitane me sorprendió muchísimo, es muy buena jugadora y muy buena compañera”, asegura Saioa. “Cuando vine del Aurrera de Vitoria, me pareció una jugadora con una calidad increíble y una persona estupenda”, concluye Maitane. Y las dos sonríen.