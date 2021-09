Braulio Vázquez: "El fútbol no es un fotograma, Mamardashvili ni protestó"

malestar por el arbitraje de Ricardo De Burgos Bengoetxea en el Osasuna-Valencia, y especialmente señaló Valencia Capital Radio. Braulio Vázquez mostró públicamente suen el Osasuna-Valencia, y especialmente señaló el gol anulado a Darko Brasanac como la razón del enfado. “No voy a hablar del tema arbitral porque si no no voy a entrar al campo otra vez. Mejor me callo”, comentó mordiéndose la lengua en una entrevista concedida a

Después de esa respuesta inicial, Braulio explicó su punto de vista sobre el gol que anuló el árbitro tras revisarlo en el VAR. “No digo que sea injusta la victoria del Valencia ni mucho menos, pero el gol que nos anula... Solo hay que ver la reacción del portero (Mamardashvili) para saber que es gol. Solo queda seguir”, lamentó el gallego. En Osasuna hubo malestar después del encuentro por el criterio del colegiado.

EL PRECEDENTE DE ELCHE

“Fue el mismo que nos pitó en Elche y tuvimos mala suerte con él”, recordó Braulio sobre De Burgos Bengoetxea. El director deportivo tuvo un incidente en el túnel de vestuarios que quedó recogido en el acta y por el que ya pidió disculpas. “Vio gol en directo y el VAR en teoría tiene que entrar con cosas muy claras. El fútbol no es un fotograma, no se puede parar el balón en una imagen congelada. Esto es fútbol. Si no se va a ver falta casi siempre. Repito, la reacción del portero ya se vio, no protestó nada. Nosotros también cometimos errores y tenemos que mejorar”, expresó sobre la polémica jugada. En la primera parte ni el árbitro ni el VAR observaron un claro penalti de Gabriel Paulista sobre Kike García.

En lo futbolístico, Braulio destacó “el ritmo tremendo” que se vivió en la primera parte, un contexto que le recordó a “la Liga alemana”. “Es verdad que el Valencia fue superior en la segunda parte”, reconoció Braulio, quien también habló de su hijo Jesús, quien se quedó fuera de la convocatoria de Bordalás. “Tiene a buen maestro como Gayà para mejorar muchas cosas, tiene potencial pero solo 18 años”, apuntó. “Me escucha más el Chimy o Budimir cuando me piden consejo que mi hijo”, bromeó sobre las conversaciones que mantienen.

“LOS DE CASA SON LOS QUE TIRAN”

Braulio, además, quiso poner en valor el peso que tienen en las plantillas los jugadores formados en la cantera. Puso como ejemplo en el Valencia a Carlos Soler y lo trasladó a la situación que se da en Osasuna. “Tenemos 10 o 11 jugadores de la casa, son los que tiran y los que te dan. Enseñan las costumbres y hacen sentirse cómodo al de fuera. Pero hay unas normas y unos valores que se tienen que respetar”, reflexionó.