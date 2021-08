Lucas Torró:“Mi mejor nivel está por llegar”

Lucas Torró Marset (Cocentaina, 1994) llegó el 7 de julio de 2017 a Osasuna por primera vez con 22 años. Disputó 37 partidos y su papel en el centro del campo fue fundamental. Dijo que fue el año en el que más había disfrutado. Sin embargo, se marchó al siguiente al Eintracht de Frankfurt, donde disputó dos temporadas en las que llegó a sufrir dos lesiones graves. Una llamada de Braulio en 2020 y muchas operaciones después hicieron que el mediocentro firmase por el club rojillo durante cuatro temporadas. Él lo tiene claro, en Osasuna es feliz.

¿Qué hizo especial su primer año en Osasuna?

A nivel futbolísitco está claro que jugué muchos minutos, me sentí muy bien. La sensación de estar en un sitio más feliz y cómodo te ayuda mucho en el día a día. El vestuario, los compañeros, la ciudad, el entorno… se formaron un cumulo de cosas que hizo que fuera un año especial para mí. Tuve la oportunidad de volver y aquí estoy.

Con las graves lesiones, ¿fue difícil la etapa en Alemania?

Fue una fase complicada en mi carrera porque no pude disfrutar del fútbol por lesiones. Tuve dos grandes y me afectó bastante. No pude explotar y desarrollar mi mejor nivel. Justo me salió la oportunidad de volver y era el mejor momento porque quería sentirme con la misma sensación que como cuando me fui.

Pese a ello, la afición alemana le quería.

Jugué muchos partidos antes de la lesión y conecté bastante con ellos. Estuve muy a gusto, fueron dos años especiales de mi carrera. No fueron bien deportivamente, pero me marcaron muchísimo porque aprendí muchas cosas nuevas al salir al extranjero. Estoy muy contento de haber pasado por allí.

¿Qué sacó de su etapa allá?

Cuando sales estás solo allí en la ciudad nueva, en un idioma distinto muy difícil. Adaptarte es distinto, aprendes a mejorar en muchos aspectos.

¿Son vestuarios diferentes?

Cada vestuario es un mundo. Allí era un privilegio porque estábamos de muchas nacionalidades, había argentinos, mexicanos, brasileños, portugueses, franceses… de todos los sitios. Éramos jóvenes todos, era peculiar y bastante divertido. Era un buen sitio, cómodo. Incluso tenía mi grupo de amigos. Un vestuario muy distinto al de aquí. La mayoría del pilar del equipo son gente de la tierra. Hace que la unión del equipo se forje ahí en el vestuario.

Decidió volver.

Tenía tres años más de contrato con el Eintracht y contaban conmigo. Estuve hablando con Braulio y el interés que mostraron en mí me hizo plantearme las cosas de cambiar de aires otra vez. En el momento en el que estaba, venía de esa irregularidad, de estar bien y mal. Quería volverme a sentir importante jugando. Por eso, quería ir a un sitio a donde ya estaba adaptado.

¿Qué Osasuna dejó y qué Osasuna se ha encontrado?

Dejé un Osasuna con proyecto de subir a Primera División. Cuando vine fue el año que descendieron, lo intentamos pero no lo conseguimos. El año pasado llegué con el objetivo cumplido, con estadio nuevo, centenario y con el equipo asentado en Primera. Para eso estoy también, para aportar mi granito de arena

La primera vez tenía 22 años, ahora 27.

Con el paso de los años te vas dando cuenta de lo que vas cambiando como jugador y como persona. La experiencia te hace mejorar, vivir situaciones que te hacen afrontar momentos difíciles. Siento que he aprendido y que soy mejor futbolista. Aunque mi mejor nivel está por llegar.

¿Qué le pedía Diego Martínez y qué le pide Jagoba Arrasate?

Son entrenadores distintos. Aprendí muchísimo de ambos. Ahora Jagoba me pide que me suelte de cara al ataque, que llegue al área. Al final, aprendo de cada etapa y en cada sitio. Cada persona te pide unas cosas y tratas de adaptarte en donde estás para jugar.

¿Cómo ha cambiado el equipo?

Lo veo tal y como lo dejé. Clima familiar, como ya lo conocía, el hecho de volver era como estar en casa. Continúan muchos: Sergio, David, Aridane, Unai, Oier, Kike… Está claro que se han reforzado con mucha calidad y hace que el equipo haya dado un salto.

¿Qué significa Osasuna para usted?

El club que me ha dado la oportunidad de crecer, de dar un paso y me hace sentirme como en casa, estoy feliz de estar aquí.

¿A qué aspira con Osasuna?

Ya estoy viviendo algo grande, que es jugar en Primera División, en Osasuna. Para un futbolista es el sueño. Lo estamos viviendo día a día, hay que disfrutarlo.

La temporada pasada no fue muy regular al inicio por las molestias.

En la primera vuelta no tuve esa continuidad, pero la segunda era importante porque lo necesitaba. Me encontré muy bien y metí la cabeza dentro del equipo, fue una muy buena segunda vuelta. Espero tener esa continuidad desde el principio de esta temporada

Se rumoreó que el Sevilla le hizo alguna oferta.

Estoy contento de estar aquí en Osasuna, mi intención es estar y hacer lo mejor posible. Me encargo de jugar a fútbol.

¿Cómo va la pretemporada?

Muy bien, está siendo atípica por el tema del coronavirus. Al dar positivo tuve que reincorporarme unos días más tarde, pero ahora ya llevamos un par de semanas cogiendo sensaciones y ritmo. Lla semana que viene empezamos con la primera jornada de Liga.

¿Le ha afectado haber pasado el coronavirus?

En la primera semana me costó el inicio a nivel pulmonar, sobre todo recuperar después de esfuerzos grandes. A partir de la segunda y tercera semana ya bien.

¿Cómo se ha visto en los amistosos?

De menos a más. Empezamos el primer partido en Huesca. Me siento bien a nivel personal y físico. Colectivamente estamos cogiendo los hábitos del día a día y de Jagoba. Vamos preparándonos para la puesta a punto.

¿Se están adaptando los nuevos fichajes?

Muy bien, han sido un acierto. Luego se verá todo en el verde, pero de momento muy bien con lo que aportan en el día a día en el vestuario y en el campo. Se ven jugadores que trabajan mucho para el equipo, nos van ayudar mucho.