El ‘caso Enric Gallego’

La marcha de Enric Gallego, que no cuenta para Osasuna, se ha atascado en los últimos días. No hay avances al respecto. El delantero cerró la puerta al Eibar cuando los clubes se habían puesto de acuerdo y ahora espera acontecimientos. Los armeros le ofrecían dos temporadas y otra opcional. No aceptó la propuesta. Sigue entrenando a las órdenes de Jagoba Arrasate pero no participa en los amistosos. Brandon, Marc Cardona o Kike Saverio han protagonizado la operación salida con éxito. No es el caso de Enric Gallego, quien sabe que no va a tener más minutos como rojillo.

Al atacante le queda otro año de contrato en Pamplona. Pero Osasuna le dijo desde el inicio de la pretemporada que no entra en los planes. Con Kike García, Chimy Ávila, Budimir y Barbero la delantera está cubierta. Entrena, pero no juega. El mensaje es claro.

Un millón adicional

Su marcha se ha enquistado y en el club trabajan con el agente del jugador para encontrar una solución. Tiene mercado en Segunda División. Osasuna pagó 2 millones al Getafe por Enric Gallego tras confirmar su permanencia de la temporada 2019-20 y otro adicional tras la 2020-21. Si sigue en la plantilla tendrá que desembolsar un millón más en caso de permanencia.

A la puerta del club y del futbolista han llamado Zaragoza, Sporting y Tenerife. Hay conversaciones en marcha pero de momento ninguna está cerca de cristalizar. En Osasuna consideran que la pelota está en el tejado de Enric Gallego, quien debe dar el paso y elegir. La negociación fallida con el Eibar ha generado cierto enfado en la entidad rojilla, que da por hecho que no va a tener más minutos aunque siga con contrato en vigor esta próxima campaña. El acuerdo con el Eibar contenía variables que cobraría Osasuna por éxitos individuales y colectivos. La cuerda se ha tensado.

Criterio deportivo y económico

Enric Gallego ha quedado relegado a un segundo plano por un criterio deportivo y, a la vez, por una cuestión económica. El ahorra del millón pendiente de pago y su ficha supondría aligerar gastos.

Queda una semana de pretemporada y volverá a quedarse sin minutos. A 12 días de que se inicie la competición el mercado comienza a agitarse con más intensidad. Su adiós parece cuestión de tiempo.