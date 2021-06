Azpilicueta: “Cada temporada, Osasuna da un paso al frente y hace las cosas muy bien”

Actualizada 18/06/2021 a las 06:00

Habla de Osasuna con propiedad porque está informado de primera mano. La rutina de Londres le impide seguir al equipo de su tierra todo lo que le gustaría, pero siempre hay hueco para una dosis de osasunismo. En la burbuja de la selección española, donde las entrevistas tienen una duración concreta, también hay tiempo para que un internacional opine sobre Osasuna. Dejó Pamplona hace más de diez años, pero es un seguidor confeso del club rojillo. Sufre y disfruta a partes iguales porque sabe que la Champions de los navarros es la salvación.



En la carpa 3 de Las Rozas, César Azpilicueta hace un paréntesis a la vorágine de la Eurocopa para opinar sobre El Sadar, el crecimiento de Osasuna como club y el golpe sobre la mesa que significan las renovaciones de David García y Moncayola. Dos canteranos que pudieron emigrar como él.





En una temporada tan extraña, ¿ha podido seguir a Osasuna?

Siempre que puedo los veo. Es el primer resultado que miro de la Primera División española.



Sabrá que estuvieron 13 partidos sin ganar y, a pesar de ello, ratificaron a Arrasate. Qué difícil es ver eso en el fútbol profesional.

El club viene haciendo un trabajo espectacular mucho tiempo. Braulio, Jagoba... Solo hay que recordar cómo se ascendió a Primera. Es de agradecer toda esa confianza que depositaron en él y Arrasate la devolvió con resultados. Es una pena que no hubiese afición en El Sadar, pero seguro que la próxima temporada podrán disfrutar todos.



¿Ha visto fotos de El Sadar?

Sí, sí. Ha cambiado mucho desde la última vez que jugué yo.



¿Se nota desde fuera el crecimiento del club?

Osasuna es un club que está haciendo las cosas muy bien. Cada año da un paso al frente. Cuando haces las cosas bien recoges los frutos de tu trabajo. Durante etapas hay que sufrir, pero al final llega la recompensa. Ahora es un momento donde gente de la casa, que lleva muchísimos años y siente los colores de forma espectacular, se merece disfrutar porque han estado en los momentos más duros y difíciles. Ahora se merece vivir lo que están viviendo.



¿Qué mensaje envía Osasuna con la renovación de canteranos que antes se iban?

Nos íbamos, nos íbamos -risas-.



Eso.

Son decisiones de cada uno. Si ellos han decidido que lo mejor es seguir en Osasuna porque creen en el proyecto o porque el club ha conseguido hacer ese esfuerzo son grandes noticias para todos. El rendimiento que están ofreciendo es fundamental para ese crecimiento del equipo. Me alegré mucho porque son noticias que a todos los aficionados nos alegran.



El proyecto rojillo atrae, ¿incluso a Azpilicueta?

-risas- Me fui con 20 años. En ese momento decidí que era lo mejor para el club y para mí. Estoy muy contento en Londres, disfrutando de esta etapa y con muchos retos todavía por cumplir.



¿Ha habido algún contacto, aunque sea mínimo, para su vuelta?

Tengo contacto con gente del club, pero no hemos mencionado nunca ese tema.

“Nunca me he vuelto loco con ser futbolista, sino que iba disfrutando día a día”







La sonrisa se le desborda de la mascarilla cuando recuerdas a César Azpilicueta una fecha.



¿Qué pasó el 29 de mayo?

Fuimos campeones de la Champions... y ese mismo día también de la Europa League en 2019.



¡Vaya fechas!

Es de grandes recuerdos, sobre todo la Champions. Me hizo feliz.



Es a lo máximo que puede aspirar un futbolista a nivel de clubes.

Es un torneo de máximo nivel y conquistarlo después de una temporada atípica es para estar contentos y disfrutarlo.



Sea sincero. ¿Cuántas veces ha visto el partido?

Alguna vez (risas).



¿Y el momento de alzar el trofeo?

¡Es que no te cansas de verlo! Ya sabes cómo funciona el fútbol. Es algo muy bonito de vivirlo. Ahora tengo el desafío de la Eurocopa. El fútbol sabemos que no te da tiempo a disfrutar lo que has vivido, sino de luchar por lo que viene.



¿Se imaginaba todo esto ese chaval de Zizur?

No, no. Cuando eres un niño sueñas con jugar a fútbol, pero nunca jamás he soñado que podía llegar tan lejos. Nunca me he vuelto loco con ser futbolista, sino que iba disfrutando día a día. Lógicamente desde pequeño yo también era de los que tenía un balón conmigo. He tenido la suerte de llegar al máximo nivel porque muchos se quedan por el camino.



No será solo trabajo.

El trabajo es muy importante, por supuesto, pero también tienes que tener esa suerte de que te lleguen las oportunidades, de que lo hagas bien... He jugado de muchas posiciones y siempre me he intentado adaptar al máximo.



Como esta temporada en el Chelsea. ¡Vaya año raro!

Fue una temporada bastante atípica. La dividiría en dos partes. Hasta enero y después. Dimos un cambio brutal, los resultados hablan por sí solos y conquistamos la Champions cuando nos daban por eliminados. Lo logramos a base de mucho trabajo y esfuerzo.

PALMARÉS



Marsella. Supercopa de Francia (10/11), Copa de la Liga (11/12),



Chelsea. Europa League (13/19), Capital One (15), Premier League (15/17), FA Cup (18) y Champions League (2021).



Selección española. Europeo sub19 (2007) y Europeo sub21 (2011).

¿Liga de Campeones y Eurocopa el mismo año?



César Azpilicueta puede convertirse en el décimo jugador europeo que consigue levantar la Liga de Campeones y el trofeo de la Eurocopa el mismo año. El primero que lo consiguió fue el gallego Luis Suárez, en 1964, con el Inter y la selección española. Los últimos fueron Cristiano Ronaldo y Pepe, campeones con el Real Madrid y Portugal en 2016. El defensor navarro puede entrar en el Olimpo de los elegidos.

HISTÓRICO



1964. Luis Suárez conquistó la Copa de Europa con el Inter y la Eurocopa con España.



1988. Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Berry van Aerle, Gerald Vanenburg con el PSV y Holanda.



2012. Fernando Torres y Juan Mata con el Chelsea y España.



2016. Cristiano Ronaldo y Pepe con el Real Madrid y Portugal.

