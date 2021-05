David García: "Mi objetivo es seguir en Osasuna muchos años"

Actualizada 05/05/2021 a las 15:13

El jugador de Osasuna David García ha asegurado que su objetivo es seguir como futbolista rojillo “muchos años” tras renovar con el club navarro hasta el 30 de junio de 2026.

El defensa central de 27 años ha agradecido en rueda de prensa el “interés y el valor” que Osasuna ha puesto en su renovación hasta 2026, una noticia que le hace sentirse “muy feliz” para ayudar a que su equipo “siga creciendo”.

“Me ha encantado el proyecto que se está construyendo para estos años. Quiero formar parte de él, poniendo mi grano de arena para que este club siga en Primera muchos años más”, ha afirmado el jugador al ser preguntado sobre el motivo por el cual se decantó a aceptar la oferta.

El de Ibero siente “orgullo” y a la vez “responsabilidad” tras la renovación, ya que “un capitán debe demostrar día a día ser un ejemplo para todos los compañeros, la gente que viene de fuera y para la afición”.

“Me intento mantener al margen de ello. Mis agentes me iban transmitiendo alguna cosa que iba pasando, pero siempre he tenido claro que quería estar aquí”, ha respondido el jugador sobre el interés de otros clubes, asegurando que hubo equipos que tocaron a su puerta por el gran rendimiento que está dando este año.

“Desde el trabajo, la humildad, el sacrificio y la constancia he llegado a este punto. Es un claro ejemplo de que lo puedes conseguir si luchas por tus sueños. Animo a todos los chavales que están en la cantera, luchad por ello”, ha comentado García en referencia a su carrera deportiva en la que ido pasando por todas las categorías del fútbol base de Osasuna.

El corpulento jugador ha opinado que el club “está poniendo todo de su parte para que Osasuna siga creciendo”, y ha añadido que se está armando un equipo “muy bonito para seguir muchos años en la máxima categoría”.

El número 5 rojillo considera que su papel “no cambia” dentro del vestuario con esta renovación, ya que al ser capitán “siempre” se ha considerado “importante” dentro de la plantilla, aceptando que siempre buscará ser un buen ejemplo para todo el grupo.

“Desde que llegó Arrasate siempre me ha tenido en buena consideración. Me ha dado su punto de vista y me ha ayudado mucho en mi día a día. Estoy muy feliz de tenerlo con nosotros y espero que siga muchos años más”, ha explicado sobre cómo ha sido su relación con su entrenador a lo largo de estos años.

En cuanto a su próximo partido ante el Athletic Club, García ha dicho que irán a Bilbao con la misión de “sumar los tres puntos para sentenciar la salvación” en un encuentro que ha vaticinado como “muy disputado”.

