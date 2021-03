Manu Sánchez quiere quedarse en Osasuna

Actualizada 28/03/2021 a las 06:00

Llegó a Osasuna el pasado 11 de enero cedido hasta final de temporada por el Atlético de Madrid y ya tiene claro que quiere seguir otro curso en Pamplona. Manu Sánchez de la Peña (Madrid, 2000) ha comunicado a través de su agente que su deseo es continuar la próxima campaña vistiendo de rojo. No hay opción de compra, por lo que Osasuna debe hablar con el Atlético, donde previsiblemente no va a tener presencia. La operación no depende solo de él. Tiene contrato como colchonero hasta 2025 y Simeone tendrá que dar luz verde. El lateral es una apuesta de futuro y en El Sadar está teniendo cierto protagonismo.

En la entidad rojilla están muy satisfechos con el rendimiento de Manu Sánchez en lo deportivo y humano. Y tiene una gran proyección por delante. Aunque Osasuna no se cierra solo a esa vía por si aparece otra posibilidad en el mercado que mejore al joven futbolista en ese perfil zurdo. En todo caso, en este momento se ve con buenos ojos ampliar la relación otro año, el escenario más probable.



UNA OPCIÓN VIABLE

Todavía no ha habido contactos formales con el club madrileño, pero existe una buena sintonía con Andrea Berta, su director deportivo. No es el momento de dar ese paso con diez jornadas por delante y el próximo mercado, pero no se esperan inconvenientes si se le abre la puerta de salida. Osasuna tiene esa opción sobre la mesa.

Al ser propiedad del Atlético la incorporación tendrá que seguir los tiempos de rigor. Manu Sánchez volverá a la disciplina del Atlético primero. Todo hace indicar que el técnico no lo tiene en sus planes, por lo que aparece el destino rojillo en la ecuación. Manu Sánchez lleva tiempo en el radar de otros clubes que siguen su pista, pero Osasuna es el primero en la lista tal y como ha trasladado su representante.

Una nueva cesión sería la fórmula, un planteamiento que gusta en la entidad rojilla porque puede inscribirse con dorsal sub 23 (del número 25 en adelante), con una ficha muy asumible, por lo que descongestiona de forma notable el tope salarial.



INTEGRADO EN LA PLANTILLA

Su salida de balón y capacidad ofensiva han contribuido al juego. Pero además hay un factor que inclina la balanza hacia su continuidad. Se ha integrado a la perfección en el día a día de la plantilla. Está bien considerado en el vestuario y el cuerpo técnico valora su actitud. Manu Sánchez, que compite por el puesto con Juan Cruz, ha encontrado la felicidad en Osasuna. De ahí su decisión de quedarse si los clubes quieren.

Manu Sánchez venía de no contar para el Atlético de Madrid en busca de minutos. Ya el pasado verano estuvo a punto de fichar por Osasuna, pero Simeone detuvo la salida en el último suspiro. Solo participó en un encuentro ante el Celta. Y dio una asistencia de gol a Suárez. Pasó al ostracismo para recuperar la sonrisa en Pamplona.

Jagoba Arrasate le ha dado oportunidades. Ha disputado 11 encuentros desde enero, en 7 de ellos ha sido titular.

