Nacho Ambriz: “Me gustaría ir a Osasuna”

Jugadores de aquella época dorada en Osasuna contaban en privado la importante influencia táctica de Nacho Ambriz en los grandes resultados. Javier Aguirre fue el autor de la obra con la final de Copa y el cuarto puesto en Liga. Hubo mezcla de canteranos y foráneos. A todos sacó el máximo rendimiento con su desbordante motivación. Su ayudante tuvo entonces un papel discreto hacia fuera.

Ambriz es hoy, a sus 56 años, un entrenador de primer nivel en México. Ahí está su palmarés desde que emprendió su carrera en solitario. Liga de Campeones en la Concacaf con el América en 2016; Copa en 2018 con el Necaxa; y Torneo de Apertura de 2020 con el Club León, su actual banquillo.

Le queda camino por recorrer y entre sus sueños hay uno que se asoma entre todos. Dirigir algún día a Osasuna. No es el primer ex que de alguna forma lo dice. Sus palabras trascendieron ayer desde el otro lado del océano. Quiere dar el salto al viejo continente.

En una entrevista de televisión, saltó la pregunta: “Si tuvieses la posibilidad de elegir un club en Europa, ¿cuál sería?”. Ambriz soltó: “Osasuna, por el sentimiento que le tengo. Viví tres años muy buenos con Javier. Es un equipo donde se puede trabajar”.

Sin haber renovado, no descarta dirigir a una selección pero le seduce la camiseta rojilla. “Estoy tranquilo porque en Europa no ha habido nada y ahora menos por la pandemia. Ahora estoy enfocado en el León, no me inquieta la renovación. A Osasuna le tengo mucho cariño y a ese equipo me gustaría llegar”, afirmó en el canal Tudn.

Pasó la covid a final de año y fue hospitalizado. Así resume su estilo de dirigir: “En lo defensivo tengo rigidez, ahí no permito improvisaciones, pero a la ofensiva dejo que se muevan como se sientan”.

“Adquirí gran conocimiento en España al lado de Aguirre, fueron siete años aprendiendo metodología del fútbol europeo. Me ayudó a encontrar el camino. Yo quería ser secretario técnico y él me dijo que me equivocaba, que me veía mas como un hombre de cancha”, explicó. Aguirre ya le ha dado su aval: “Está listo para Europa”.

