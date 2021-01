El VAR vuelve a pasar por alto un penalti a favor de Osasuna

Actualizada 03/01/2021 a las 21:23

Osasuna ha vuelto a sufrir una acción polémica en contra de sus intereses por octava jornada consecutiva. Esta vez, en el Reale Arena ante la Real Sociedad, ni Pizarro Gómez ni Cordero Vega han señalado un penalti de Zubeldia sobre David García en el minuto 83.

El defensa de Osasuna se ha impulsado para cabecear el balón mientras el jugador de la Real le ha agarrado por la espalda y le ha desestabilizado en el aire. David García ha conseguido conectar el remate pero ya cayendo al suelo a la vez que reclamaba la pena máxima. Pizarro Gómez no ha apreciado nada en directo y Cordero Vega, en la sala VAR, no ha alertado al colegiado. No se ha perdido tiempo en revisar la acción puesto que Álex Remiro ha sacado enseguida de portería.

