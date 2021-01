Ni contra los primos

Actualizada 03/01/2021 a las 20:53

No estaba Demetradze, pero su espíritu bien podía haber sobrevolado el Reale Arena en este Real Sociedad-Osasuna que ha demostrado que los nuestros siguen cometiendo errores infantiles que nos penalizan excesivamente. Y es que contra una Real Sociedad B, casi C, Osasuna ha sido incapaz de sacar la victoria. Pese a ponerse por delante otra vez, como visitante, igual que sucediera en Pucela y Elche. Pese a tener un rival que jugó a medio ritmo, sin que les fuese la vida en ello como sí nos iba a los de rojo. Pero nada.

El primo donostiarra, al que debemos mucho históricamente, empató un partido gracias al regalo de la defensa navarra en el comienzo del segundo tiempo. Me repito, pero es que llueve sobre mojado. Y con tanta agua estancada al final vienen las enfermedades, el mal olor, el tufo y la podredumbre del descenso. Es lo que hay. No se reacciona ni a la de tres, y eso que en esta ocasión Jagoba había estudiado el choque a conciencia.

Centro del campo de cinco, defensa de cuatro, Calleri como única referencia y Jony, Torres y Budimir suplentes. Dicho esto de entrada parecería una broma, pero el caso es que casi le da la razón al técnico el resultado. Por varios motivos. El primero de todos porque fue capaz, al menos en el primer tiempo, de maniatar a la Real y no sufrir en defensa. Ni una ocasión medianamente clara tuvieron los txuri-urdin en los primeros 45 minutos, mientras que nosotros gozamos de alguna y encima, con gol de Calleri.

A Rubén García se le podría hacer una oda. De tacón, con el interior, el exterior, corre, lucha, centra, asiste y presiona. De una de esas le mangó el cuero a Sagnan en el área rival y Calleri no perdonó. Fusiló a Remiro y, pese a que todos esperábamos que el VAR lo anulara "porque no se valen trallazos", al final el 0-1 subió al marcador. Un gol que nos hacía soñar con llegar a los 16 puntos y salir (o medio salir) del pozo. A una semana de que vengan a Pamplona Zizou, que no Zizur, que por allí andan finos con las fiestuquis...

Buena primera parte, serios atrás, maraña en el centro del campo con Moncayola, Íñigo Pérez y un Javi Martínez que parecía veterano sobre el verde. Con la zaga segura, con Sergio Herrera haciendo lo que no debe hacer la gente el fin de semana (salir) y atajando los pocos envíos latrerales de los locales. Y es que si pones una muchedumbre en el centro, lo suyo es que busquen las bandas. Y con semejante chopo de portero, que pongan las que quieran...

Al descanso contentos. Orgullosos de la pelea, del resultado, de estar asaltando un feudo europeo y dando a Arrasate su primer triunfo como rojillo contra los de Imanol. Pero claro, somos Osasuna y hasta el último minuto del último segundo del último alargue del último partido no vamos a dejar de sufrir. Y eso si tenemos opciones, que esperemos que se enderece la cosa y empecemos a ganar. Pero con cagadas como la del gol del empate, no sé yo...

Nos pasó en Pucela, y en Elche. Salimos en el segundo tiempo como si fuera Tajonar y el comienzo del entrenamiento, con menos tensión que el arco de un niño o la mascarillas de tela que nos ha hecho la abuela. Como si la película no fuera con nosotros. Y cuando tenemos una plantilla como la nuestra, tan viejuna, o corres o te mojan la oreja. Pecó de inocente el bueno de Íñigo Pérez, dejando a Oyarzábal campar a sus anchas desde terreno propio hasta tres cuartas partes del ataque. La apertura a un Portu solo, el cento que cabecea William José y que caza en el segundo palo, más solo que los hosteleros navarros, Barrenetxea para marcar y empatar a placer. Llueve sobre mojado, ojo al agua estancada.

Pero con tiempo para reaccionar, viendo que Imanol nos ponía alfombra roja, que quitaba a Portu, a Oyarzabal, dejaba en el verde a los B y encima Jagoba sacaba a Budimir, a Jony y a Torres. Nos las prometíamos muy felices. Y es que entonces vimos por qué Torres o Jony se quedaban en el banco. No tienen ritmo ni para pachanga. Duela a quien duela. El 7, supuesto estilete por la izquierda, tuvo cuatro y todas las falló. Ni pasaba, ni chutaba, ni desbordaba y andaba que se caía a nada que daba tres pasos seguidos. El de Arre poco pudo hacer, apenas le llegaron balones y no dispuso de ocasiones claras como en anteriores choques. Y Budimir se hartó de cabecear balones largos, pero poco más.

Todo ello con la del VAR de todos los partidos, con ese penalti a David García al que le bailan un agarrado en plan baladita de Sergio Dalma cuando va a cabecear y el pitolari hace la del torero, chulo como tal, mirada al tendido y señalando penalti... Perdón. Y señalando saque de meta. Sabemos de sobra dónde andaban los del VOR, alguien dijo algo de una fiestuqui en casa de Leticia Sabater. Me lo creo...

Sabor agridulce, otra vez. Hay actitud, hay plantilla, hay disposición y oportunidades. Lo mejor de todo, hay tiempo. Pero también hay errores, groseros y en defensa, donde más se ven. Eso no puede volver a repetirse. Porque esta vez eran los primos donostiarras, que no quisieron hacer sangre. Pero el que nos visita la próxima jornada es el Real Madrid, que esos quieren todos los puntos. A ver cómo se da la cosa, no es nuestra guerra, pese a que haya que ir a ganar todos los encuentros. Pero no paguemos caro un esfuerzo en una batalla en la que sabemos que no debemos poner toda la carne en el asador.

Para terminar una cosa buena, algo positivo, una cosa bonita. Como ni niña, que cumple los años. Mira que le había prometido tres puntos de Osasuna, aunque ella sea más culé. Pero nada, un puntico. Espero que, por lo menos, la tarta de nata y chocolate nos siente bien. Te canto el 'Happy Birthday Tuyú' y espero que disfrutes como se merece. Ya si eso, los tres puntos, que nos los regalen contra el Real Madrid. De Zizou... pero no Mayor.

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!