José Luis Díez Díaz: "Siempre se ha controlado la asamblea, pero hay formas"

Actualizada 09/12/2020 a las 06:00

José Luis Díez Díaz confesó estar al tanto de la actualidad institucional de Osasuna, en este caso todo el lío que se ha formado con las elecciones a compromisario, pero prefiere mantenerse al margen. “Ya tengo una edad y he estado ligado al fútbol durante 52 años. He estado muchos años como compromisario y me parecía lógico dejar paso a nuevos. Lo cierto es que no esperaba toda esta marejada”. Como hombre de fútbol que es, no le sorprenden ciertas maniobras de la junta directiva, pero también tiene su propia opinión. “Siempre se ha tendido a controlar la asamblea, pero hay formas. Que la asamblea pueda convertirse en algo monocolor le quita lo genuino que es un club de fútbol donde tiene que haber gente que opine”.



Díez Díaz ve necesaria una revisión “seria” de los Estatutos. “La elaboración ha sido de quita y pega. Los Estatutos son un conjunto que se debe coordinar desde el punto de vista jurídico, porque hay cosas que chocan”.

Por último, el expresidente de la FNF echa en falta más información en relación al sobrecoste del estadio o los plazos de finalización, entre otros asuntos.

