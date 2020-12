Enrique Martín Monreal: "He estado desde Ezcurra hasta hoy. Todas son las misma película"

Actualizada 09/12/2020 a las 06:00

Enrique Martín Monreal, un icono del osasunismo, tan solo ha conseguido 22 votos en las elecciones a compromisario de Osasuna. “Los resultados son cuanto menos curiosos. Tampoco quiero profundizar. Ha salido así y cada uno puede juzgar. Yo he pasado por todas desde Ezcurra hasta hoy. Todo esto es la misma película. Yo ya la sufrí hace muchos años. El que manda suele tener el control de esta historia”.

En su época como jugador de Osasuna, el Real Madrid se interesó en su fichaje. El presidente Fermín Ezcurra llevó el tema a la asamblea y la votación impidió al navarro vestir de blanco. “En todas las asambleas normalmente hana la junta directiva que está al mando. Siempre ha sido lo que ha querido cada presidente. Está demostrado”. Martín ve necesaria una reforma del proceso electoral. “Tampoco sé de qué manera se podrían introducir cambios. Quizá hacer un sorteo o que la votación fuese más plural. Parece que todo ha sido legal, con mecanismos más o menos modernos pero básicamente lo de siempre. Éste podría ser un buen momento para cambiar y que todo fuera un poquito menos partidista”, afirmó.



RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS

Para Martín, la asamblea es el órgano soberano del club y hay que darle toda la importancia que tiene en cuanto a su buen funcionamiento. “Espero que los asambleístas sean conscientes de todo y que estar ahí no es un cachondeo. Es un tema serio. No sé si los compromisarios tienen la potestad de llevar a la asamblea, por ejemplo, que Osasuna se convierta en Sociedad Anónima. Lo desconozco. Lo que quiero decir es que se trata de un tema lo suficientemente importante para que todo el mundo sea consciente de que representa al club. Hay una masa y una afición detrás. Te votan para que representes con responsabilidad todas las propuestas que pueda haber. No eres simplemente un número”.

